शहरात वर्दळ; कनाननगरात शांतता 

कोल्हापूर : संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर शहरात एकीकडे वर्दळ सुरू असताना कनाननगरात मात्र आज शांतता अनुभवायला मिळाली. कोरोनाचा रुग्ण आढळल्याने हा परिसर सील केला आहे. संचारबंदी थोडी शिथिल झाली असली तरी कनाननगरात मात्र भीतीचे वातावरण कायम आहे. जिल्हा प्रशासनाने शहरात काय सुरू राहणार व काय बंद राहणार याची घोषणा काल केली. चाळीस दिवस घरात कोंडलेल्या नागरिकांच्या संयमाचा बांध सुटला. कोरोनाचे संकट अद्याप कळलेले नाही, ही जाणीव त्यांच्यात राहिली नाही. सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उठवत ते रस्त्यावर आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासकीय विश्रांतीगृहे, जिल्हा परिषद व आरटीओ कार्यालयाकडे जाण्यासाठी काही नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गे आले. या मार्गावरील बॅरिकेड्‌स अद्याप हटवले नसल्याने त्यांची कोंडी झाली. पोलिस यंत्रणेने त्यांना हा परिसर सील केला असून, अन्य ठिकाणांहून जाण्यास सांगितले. अन्नधान्याचा तुटवडा

कनाननगरातील नागरिक अजूनही भयभीत आहेत. आवश्‍यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी ते बाहेर पडत आहेत. काही महिलांकडून मात्र घरातील जीवनावश्‍यक वस्तू संपल्या असून, अन्नधान्य कोण देणार अशी विचारणा होत आहे. आम्ही खायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत.



