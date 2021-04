इचलकरंजीत 35 टक्के भाजीपाला शिल्लक

इचलकरंजी : शेतकऱ्यांनी शेतातील तयार भाजीपाला तोडला आणि विक्रीसाठी बाजार समितीत आणला; मात्र विकेंड लॉकडाउनमुळे मोठ्या प्रमाणात हा भाजीपाला खरेदीदार, व्यापारी व ग्राहकांकडून खरेदी केला गेला नाही. इचलकरंजी शहरात शुक्रवारी आलेल्या एकूण भाजीपाल्यापैकी सुमारे 35 टक्के भाजीपाला शिल्लक राहिला. विकेंड लॉकडाऊनमुळे हा भाजीपाला आता कुजण्याच्या मार्गावर आहे. वाढत्या उन्हाच्या तडाख्यामुळे एकीकडे भाजीपाल्याचे दर वाढत आहेत; मात्र शुक्रवारी शहरात विक्रीसाठी आलेला भाजीपाला कवडीमोल ठरला. शेतात तयार झालेला माल आणि विकेंड लॉकडाउनमुळे भाजीपाला विक्रीचे नियोजन शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांचेही फसले. मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने दरात आपोआप घट झाली. सर्व प्रकारचा भाजीपाला निम्म्या किमतीने स्वस्त झाला. कृषी उत्पन्न वडगाव बाजार समितीत शुक्रवारी दाखल झालेल्या भाजीपाल्यामुळे अनेकांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. पहाटेपासून शेतकऱ्यांची लगबग बाजार समितीत सुरू होती. पहिल्यांदाच कर्नाटक सीमाभागातून भाजीपाल्याची सुमारे 55 टक्के आवक झाली. अडतदार व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी केला. आवकच प्रचंड झाल्याने कवडीमोल दरात सौदे झाले. मिळेल त्या भावाने शेतकऱ्यांनी भाजीपाला विकला. कोरोनामुळे पहिल्यांदाच इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात भाजीपाल्याचे दर पडले. भाजीपाला खरेदी करून ठेवलेल्या अडतदार व्यापाऱ्यांची स्थिती चिंता करणारी ठरली. इतर वेळी दुपारनंतर सामसूम असणाऱ्या बाजार समितीत सायंकाळपर्यंत ठिकठिकाणी शिल्लक भाजीपाल्याची अवस्था जैसे थे होती. खरेदीदार, व्यापारी व ग्राहकांकडून अपेक्षित भाजीपाल्याची खरेदी झाली नाही. त्यामुळे दैनंदिन आवकेतील सुमारे 35 टक्के भाजीपाला शिल्लक राहिला. नेहमीपेक्षा दीडपट भाजीपाला

विकेंड लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात खरेदीच्या अपेक्षेने भाजीपाला बाजार समितीत दाखल झाला. दैनंदिन भाजीपाल्याची आवकतेच्या तुलनेत शुक्रवारी दीडपट आवक झाली. अपेक्षित भाजीपाल्याची विक्रीही झाली नाही. परिणामी दर पडले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्व प्रकारचा भाजीपाला शिल्लक राहिला. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

