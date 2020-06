...तर इचलकरंजीच्या पाणीपुरवठ्यावर होणार परिणाम 

इचलकरंजी : पालिकेतील पाणीपुरवठा विभागाकडील देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी अंदाजपत्रकात अत्यंत अपुरी तरतूद केली आहे. किमान चार कोटींची तरतूद आवश्‍यक असताना केवळ एक कोटीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाकडील अनेक महत्त्वाची कामे पुढील वर्षभर ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शहरातील प्रत्येक नागरिकाचा थेट संपर्क येत असल्यामुळे या विभागाला पुढील वर्षभर कामकाज करताना कसरत करावी लागण्याची शक्‍यता आहे. पालिकेकडील पाणीपुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला हा विभाग आहे. या विभागाकडून नागरिकांना वेळेत पाणी देण्यासाठी नियोजन केले जाते. यासंदर्भात विविध कामे या विभागाकडून केली जातात. यामध्ये प्राधान्याने गळती काढणे, क्रॉस कनेक्‍शन टाकणे, व्हॉल्व्ह बदलणे, समांतर जलवाहिनी टाकणे यासारख्या देखभाल दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे. दरवर्षी साधारणपणे चार कोटी रुपयांची तरतूद अंदाजपत्रकात केली जाते; मात्र 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात देखभाल दुरुस्तीच्या कामांवरील प्रस्तावित खर्च केवळ एक कोटी रुपये करण्यात आला आहे. मुळात पाणीपुरवठा विभाग हा संवेदनशील आहेत. त्या विभागावर जास्तीत जास्त तरतूद करण्याची आवश्‍यकता होती; मात्र याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आरोग्य विभागाप्रमाणे पाणीपुरवठा विभागाचाही नागरिकांशी थेट संबंध येत असल्यामुळे अपुरी तरतूद केली तर विविध कामे करताना अडचणी येणार आहेत. त्याचे तीव्र पडसाद नागरिकांतून पुढील काळात उमटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आजही शहरातील विविध भागात गळतीबरोबरच अपुरे पाणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या दूर करण्याचे काम सुरू असते; पण अंदाजपत्रकात भरीव तरतूदच नसेल तर अनेक कामे करताना पुढील काळात अडचणीचे होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीमध्ये कपात झाल्यास आणखी अडचणीत वाढ होण्याची भीती आहे. तरतूद कोटीची, देणी दीड कोटीची

नव्या अंदाजपत्रकात देखभाल दुरुस्तीसाठी एक कोटीची तरतूद केली आहे; पण त्यापूर्वीच पाणी पुरवठा विभागाकडील देखभाल दुरुस्तीची दीड कोटीपेक्षा जास्त देणी थकीत आहेत. मग नवीन देखभाल दुरुस्तीची कामे कशी करायची, हा प्रश्‍नही अनुत्तरितच आहे. भुयारी गटारासाठी केवळ 50 लाख

भुयारी गटाराच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते; पण या वर्षी मोठी कपात करीत केवळ 50 लाखांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभर भुयारी गटाराच्या देखभाल दुरुस्तीचीही कामे ठप्प होण्याची भीती आहे. kolhapur

