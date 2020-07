कोरोनाची चेन ब्रेक करायचीच...इचलकरंजीकर राहिले दुसऱ्या दिवशीही घरीच

इचलकरंजी : दुसऱ्या दिवशीही शहर 100 टक्के लॉकडाउनच राहिले. कोरोनाची चेन ब्रेक करण्यासाठी शहरवासीय घरीच राहणे पसंत केले आहे. त्यामुळे शहरात दिवसभर शुकशुकाट राहिला. पोलिसांचीही दिवसभर शहरात गस्त सुरुच होती.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शहर सनिंयत्रण समितीने सलग 72 तासांचा 100 टक्के लॉकडाउन जाहीर केला आहे. यामध्ये पहिल्या दिवसाप्रमाणे दुसऱ्या दिवशीही नागरिकांनी प्रतिसाद दिला. शहरातील प्रमुख मार्गही ओस पडले होते. सकाळच्या सत्रात दुधासाठी नागरिकांची तारांबळ उडाली होती. दिवसभर मात्र शहरात शुकशुकाटच होता. पहाटे व रात्रीच्या वेळी फिरण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी असते. पण लॉकडाउनमुळे नागरिक प्रथमच फिरण्यासाठी बाहेर पडलेले नाहीत. त्यामुळे सांयकाळी सात वाजल्यानंतर तर सर्वत्र शुकशुकाट जाणवतो. पोलिसांची गस्त दिवसभर सुरु होती. कांही ठिकाणी नागरीक घराबाहेर येवून थांबत आहेत. पण पोलिसांचे वाहन आल्यानंतर असे नागरिक पळापळ करतांनाही दिसत होते. उद्या (गुरुवार) लॉकडाउनचा तिसरा दिवस असणार आहे. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळी 6 ते 11 या वेळेत शिथीलता दिली जाणार आहे. या कालावधीत नागरिकांनी केवळ अत्यावश्‍यक साहित्यांची खरेदी करता येणार आहे. दृष्टिक्षेप

- इचलकरंजीत दुसऱ्या दिवशीही 100 टक्के लॉकडाउन

- पोलिसांची दिवसभर गस्त

- शहरातील प्रमुख मार्गही पडले ओस

- शुक्रवारी सकाळी 6 ते 11 या वेळेत शिथिलता

