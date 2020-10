सामाजिक अंतर नसल्यास पेट्रोल, डिझेल, गॅस मिळणार नाही 

कोल्हापूर : "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' ही मोहीम राज्यभर राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार "मास्क नाही- प्रवेश नाही' तसेच "सामाजिक अंतर नसेल तर पेट्रोल- डिझेल- गॅस वितरणही नाही' ही मोहीम राबविण्यात येईल. मोहिमेत प्रत्येक सिलिंडरवर, पेट्रोलपंपावरील वाहनांवर जनजागृतीचे स्टीकर चिटकविण्यात यावेत, असे पत्र जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी संबंधित कंपन्यांना दिले आहे.

जिल्ह्यातील पेट्रोल व डिझेल वितरण पंप, गॅस वितरण केंद्रामार्फत ग्राहकांना सेवा पुरविल्या जातात. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सेवा मिळविण्यासाठी नागरिकांची ये-जा सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर शासनाची "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' या मोहिमेत आपण व संबंधित वितरक सहभागी होऊन जाणीव जागृती करावी, अशी सूचना थोरात गॅस एजन्सी, रामकृष्ण इंडेन, पाटील गॅस एजन्सी, रिलायन्स पेट्रोल व एस्सार पेट्रोल या पेट्रोल व गॅस एजन्सींना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिल्या आहेत. हे पण वाचा - राज्यात हुकूमशाहीचा कारभार ; प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पेट्रोल व डिझेल वितरण पंप, गॅस वितरण केंद्रांच्या ठिकाणी "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' व "मास्क नाही, प्रवेश नाही', सामाजिक अंतर नसेल तर पेट्रोल/ डिझेल/ गॅस वितरणही करू नये. दर्शनी भागात 10 बाय 15 फुटांचे मोठे फलक लावावेत, पंपावर ठिकठिकाणी स्टीकर चिकटविणे व मास्क नसल्यास प्रवेश न देण्याचे बंधनकारक करावे, तसेच सामाजिक अंतर नसेल तर सेवा किंवा वस्तूचे वितरणही करू नये, याबाबत सूचना द्याव्यात, असेही म्हटले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

