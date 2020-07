पन्हाळ्याला जायाय मग सावधान... दरड कोसळतात.... 

कोल्हापूर : गत वर्षी धोकादायक बनलेला पन्हाळ्याचा मुख्य रस्ता यंदाही धोकादायक बनण्याची चिन्हे आहेत. पावसाने आज या रस्त्यावर दरडीचा एक दगड घसरला, सुदैवाने यावेळी रस्त्यावर कोणतेही वाहन नसल्याने धोका टळला असला तरी गतवर्षाच्या अतिवृष्टीने निखळलेले दगड कधी कोसळतील, हे सांगता येणे कठीण आहे.

गतवर्षी वरून येणारे पाणी या परिसरात मुरल्याने पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर रस्ता खचत गेला, याचवेळी रस्त्याच्या वरच्या बाजूस दरडीच्या भागात मोठमोठ्या भेगा पडल्याने, या भेगात पाणी शिरून यावर्षी पुन्हा दगड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

काल दिवसभरात पन्हाळा परिसरात अवघा 46 मिमि पाऊस पडला. या पावसाने आज सकाळी एक मोठा दगड घसरून रस्त्यावर आला. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्त्याची दुरुस्ती केली असली, तरी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी रस्त्याखालून मोठ्या सिमेंटच्या पाईपा घातल्या असल्या तरी घसरणारे दगड थोपवण्याबाबत काहीही कार्यवाही केलेली नाही. रस्त्याकडेला फक्‍त "दरडीचे दगड कोसळण्याचा धोका आहे, वाहने जपून चालवा' असे फलक लावले आहेत. साहजिकच पावसाळा संपेपर्यंत या रस्त्यावरून जा-ये करणे, अगर वाहने चालवणे धोकादायक बनले आहे.



