कोल्हापुरातील रस्त्यांचे पॅचवर्क तातडीने करा... 

कोल्हापूर : शहरातील रस्ते पॅचवर्क करण्या संदर्भात केलेल्या नियोजनाबाबत महापौर सौ. निलोफर आजरेकर यांनी स्थायी समिती सभागृहात पदाधिकारी व संबंधीत अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. यात शहरातील रस्त्यांचे पॅचवर्क तातडीने करण्यास सांगितले. उपशहर अभियंता रमेश मस्कर यांनी पाणी पुरवठा व ड्रेनेज अमृत योजनेच्या कामामुळे 7 ते 8 किलोमीटरचे रस्ते रिस्टोलेशन केले नाहीत. पावसाळ्याच्या कालावधीत खडी, मुरुम टाकून रस्ते करु शकतो असे सांगितले. उपशहर अभियंता बाबुराव दबडे यांनी सायबर चौक व टेंबलाईवाडी उपशहर अभियंता हर्षजीत घाटगे यांनी बावडा प्लॉन्ट येथे डांबर उपलब्ध आहे. यावेळी उपमहापौर संजय मोहिते म्हणाले,""सर्व रस्त्यावरील ड्रेनेज व चॅनेल चेंबर वरील मेनव्होल कव्हर रस्ते लेव्हलला उचलून घ्यावीत. पावसाच्या कालावधीत या ठिकाणी पाणी साठून राहते त्यामुळे नागरिकांच्या लक्षात येत नाही. पावसाने उघडीप देताच सर्व रस्त्यांचे डांबरी बेस करण्यात यावेत.'' गटनेता शारंगधर देशमुख म्हणाले,""पाणी पुरवठा व ड्रेनेज अमृत योजनेच्या कामामुळे रस्ते खराब झाले आहेत. परंतू उर्वरीत रस्ते खराब झाले आहेत त्याचे कारण काय ?. सर्वच रस्ते अमृत योजनेच्या कामामुळे खराब झाले आहेत. रस्त्याचे काम आजच सुरु करावे, नुसता मुरुम नको खडी मुरुम टाकण्यात यावे. शहरातील रस्त्याची कामे पावसाळ्यापुर्वी का करण्यात येत नाहीत. रस्त्याची कामे आंदोलन केले की काम सुरु केले जाते. कामे सुरु करावी व होणारे बिले संबधित ठेकेदाराकडून वसूल करावा. ज्या कामाचे वर्कऑर्डर नाही. त्याची जबाबदारी उपशहर अभियंत्यांवर देण्यात यावी.'' शहर अभियंता नेत्रदिपक सरनोबत म्हणाले, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने रस्त्याची कामे करता आली नाहीत. उपलब्ध सर्वच कर्मचारी स्टाफ कोरोना विषाणूच्या कामात व्यस्त होता. आता जे फोटो आहेत ते पाणी पुरवठा व ड्रेनेज अमृत योजनेच्या पाईपलाईनच्या कामाचे आहेत. तसेच जाऊळाचा गणपती, गंगावेश, बिंदू चौक, माळकर तिकटी, निलम हॉटेल याठिकाणचे रस्तेचे काम मंजूर आहेत.'' दृष्टिक्षेप

- रस्ते कामाबाबत महापालिकेची आढावा बैठक

- बावडा प्लॉन्ट येथे डांबर उपलब्ध

- सर्व रस्त्यांचे डांबरी बेस करण्यात यावेत

- सर्वच रस्ते अमृत योजनेच्या कामामुळे खराब

