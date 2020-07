कोरोना काळातील सेवेची दखल, 'आरोग्य'च्या कंत्राटी कामगारांना असा होणार लाभ

गडहिंग्लज : कोरोनाचा उद्रेक नियंत्रणात आणण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी अधिकारी-कर्मचारी जीव धोक्‍यात घालून काम करीत आहेत. त्यांच्या या कामाची दखल घेत शासनाने प्रोत्साहन भत्ता लागू केला आहे. राज्यातील सुमारे 15 हजार, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील 900 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, प्रोत्साहन भत्ता देताना कामाचे स्वरूप आणि उपस्थितीचे निकष लावले आहे. कोरोनाची साथ आटोक्‍यात आणण्यासाठी सर्वांत आघाडीवर आहेत ते आरोग्य कर्मचारी. शासनाच्या सेवेतील नियमित कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जिल्हा, तालुकास्तरावर महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन शासनाने प्रोत्साहन भत्ता लागू केला आहे. हा प्रोत्साहन भत्ता कामाचे स्वरूप आणि 1 एप्रिल ते 31 ऑगस्ट या कालावधीतील उपस्थितीवर आधारित आहे. अतिदक्षता विभाग, शस्त्रक्रियागृह, प्रसूती कक्षात कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांना सेवा देणाऱ्या आणि 75 टक्केपेक्षा अधिक उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 100 टक्के, 50 ते 75 टक्के उपस्थिती असणाऱ्यांना 75 टक्के तर 25 ते 50 टक्के उपस्थिती असणाऱ्यांना 50 टक्के भत्ता मिळणार आहे. कोविड केअर सेंटरमध्ये 75 टक्केपेक्षा अधिक उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 75 टक्के, 50 ते 75 टक्के उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 75 टक्के रक्कमेच्या 50 टक्के, तर 25 ते 50 टक्के उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 75 टक्केच्या 25 टक्के भत्ता दिला जाणार आहे. कार्यालयीन कामकाज करणाऱ्या व 75 टक्केपेक्षा अधिक उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 50 टक्के, 50 ते 75 टक्के उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 50 टक्के रक्कमेच्या 50 टक्के, तर 25 ते 50 टक्के उपस्थिती असणाऱ्यांना वेतनाच्या 50 टक्के रक्कमेच्या 25 टक्के प्रोत्साहन भत्ता मिळणार आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या मासिक वेतनासोबत कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला जाणार आहे. "त्या' कर्मचाऱ्यांना वगळले...

शासनाने प्रोत्साहन भत्त्याचा लाभ देताना कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती महत्वाची मानली आहे. त्यानुसार 25 टक्केपेक्षा कमी उपस्थिती असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्त्याच्या लाभापासून दूर ठेवले आहे. तसेच ऑन कॉल पद्धतीने काम करणारे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारीही प्रोत्साहन भत्त्यासाठी पात्र नाहीत. संपादन : सचिन चराटी

