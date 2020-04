गुंजी येथे जमिनीच्या वादातून एकाचा खून...

खानापूर - जमिनीच्या वादातून तरूणाने फावड्याने घाव घालून खून केल्याची घटना आज रविवारी सकाळी घडली. मष्णू धाकलू झेंडे (वय 56) असे मयताचे नाव असून संशयीत आरोपी मारूती महादेव नावगेकर (वय 27) हा फरारी आहे. याबाबत पोलिसांकडून समजलेली अधिक माहिती अशी, मारूती नावगेकर हा शेतात काम करीत असतांना मष्णू झेंडे यांनी त्याच्याशी वाद घालण्यास सुरूवात केली. नेहमीच त्यांच्यात जमिनीवरून वद होत असे. त्यामुळे रागाच्या भरात मारूती याने त्याच्या डोकीत फावड्याने धाव घातला. घाव वर्मी बसल्याने ते जागीच ठार झाले. मष्णू झेंडे हे रेल्वे कर्मचारी होते. तर मारूती हा अनाथ असून तो एकटाच राहतो. वडीलांच्या पश्चात मारूती झेंडे हे जमिनीच्या हद्दीवरून त्याच्याशी वाद घालत असल्याने तो चिडला होता, असे घटनास्थळावरून समजते.खानापूर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचना करून मृतदेह ताब्यात घेतला. पुढील सोपस्कार सुरू असून संशयीत फरारी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

