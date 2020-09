सुरक्षारक्षक बळिराम केसरकर यांचे प्रसंगावधान ;  सीपीआरमध्ये पुढील अनर्थ टळला 

कोल्हापूर : सीपीआरच्या ट्रॉमा केअर सेंटरला आग लागली असताना मेन स्विच ऑफ करण्याचे प्रसंगावधान सुरक्षारक्षक बळिराम केसरकर यांनी दाखवले. त्यामुळे पुढील अनर्थ टळला आणि देवदूतासारखे धावलेल्या केसरकर यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला.

पहाटे सर्वजण गाढ झोपेत असताना सेंटरला आग लागली. झोपेतून उठलेल्या केसरकर यांची नजर सेंटरकडे गेल्यावर आग लागल्याचे त्यांना दिसले. त्यांनी तत्काळ ओरडतच मेन स्विचकडे धाव घेतली आणि स्विच ऑफ केला. त्यांच्या ओरडण्याने अन्य कर्मचारीही खडबडले. महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान, डॉक्‍टर्स, नर्सेस यांनी तत्काळ रुग्णांना सेंटरमधून हलविण्यास सुरवात केली. सहा ते सात रुग्णांना त्यांनी दुसऱ्या विभागात नेले. श्री. केसरकर मुंबईतील बॅंक ऑफ बडोदामध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात. साळगांव (ता. आजरा) हे त्यांचे मूळ गांव. त्यांच्या वडिलांवर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत म्हणून ते दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांची आईही होती. साडेतीनच्या सुमारास त्यांना जाग आल्यानंतर आईला झोपण्यासाठी जागा करून ते बसूनच राहिले. त्याच दरम्यान त्यांना ट्रामा केअर सेंटरच्या खिडकीतून आगीचे लोट बाहेर येताना दिसले.

सुरक्षारक्षक म्हणून काम करत असल्याच्या अनुभावावरून त्यांना परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात आले. त्यांनी आग लागल्याचे ओरडून सांगण्यास सुरूवात केली. त्याचवेळी आग लागलेल्या सेंटरमधील वीज पुरवठा खंडीत करण्यासाठी ते धावतच मेन स्विचकडे केले, प्रसंगावधान राखत त्यांनी हा मेनस्विच बंद केला त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. मेन स्विच बंद करेपर्यंत अनेक रूग्ण आतच अडकून होते. तोपर्यंत महापालिकेच्या अग्नीशमक दलाचे बंब दाखल झाले. अग्नीशमक दलाचे कर्मचारी, नर्स आणि वॉर्डबाय यांनी अन्य रूग्णांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले.

