तंबाखूची पुडी तीस रुपयाला अन् कॉर्टर ५०० रुपयाला तरी पण तलफ भागेना... 

इस्लामपूर - कोरोनाचे संशयित इस्लामपूर शहरात सापडल्या पासून दारू, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाणाऱ्या तलफदारांची मोठी पंचाईत झाली आहे. लोकांना होणारी तलफ व त्यामुळे होणारी तडफड याचा फायदा घेत तंबाखू, दारू व गुटका याची चोरटी विक्री तिप्पट दराने सुरू आहे. दहा रुपयाला मिळणारी तंबाखूची पुडी आता तीस रुपयाला मिळू लागली आहे तर शंभर ते दीडशे रुपयांना मिळणारी दारूची कॉर्टर 400 ते 500 च्या घरात गेली आहे. हे दर तिप्पट होऊनही तलफदार यांची कोणतीही तक्रार नसून ते हे सर्व सामान खरेदी करण्यासाठी छुप्या मार्गाने चढाओढ करताना दिसत आहेत. वाचा - अन् तो परत इस्लापुरकांच्या सेवेसाठी रुजु झाला... पेट्रोल, डिझेल व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात चार दोन रुपयांची झालेली भाववाढ सर्वत्र गदारोळ करते. गृहिणींचे बजेट कोलमडले, सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असा गाजावाजा सुरू होतो. मात्र तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ, दारू यांच्या किमतीत बेकायदेशीर मार्गाने तिप्पट वाढ होऊनही एकही तलफदार या विरोधात ब्र शब्द न काढता, काहीही करून ती वस्तू मिळवण्यासाठी चढाओढ करत आहे. लॉक डाऊनच्या काळात गल्ली बोळात जाऊन ही वस्तू ज्या ठिकाणी मिळत आहे त्या लोकांना गाठत कसलीही तक्रार न करता हे पदार्थ विनवण्या करत आपल्या पदरात पाडून तलफ भागवताना दिसत आहेत. ही सर्व धडपड पाहिल्यानंतर हे व्यसन जीवनावश्यक वस्तू पेक्षाही मोठे असल्याचे दिसत आहे. लॉक डाऊनचा फायदा घेत अनेक साठेबहाद्दरांनी आपल्याकडील माल छुप्या पद्धतीने तिप्पट दर लावून विकण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.

