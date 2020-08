"स्टार्टअप कट्टा'मध्ये इंद्रनील चितळे उलगडणार "चितळे' ब्रॅंडची स्टोरी

कोल्हापूर, ः नुकतीच प्रदर्शित झालेली आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली "चितळे बंधू'ची नवीन जाहिरात तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल, ज्यामध्ये अभिनेते सिद्धार्थ जाधव आणि डॉ. मोहन आगाशे यांनी उत्कृष्ट अभिनयातून गणेश तरुण मंडळांचे काम एका सामाजिक संदेशाद्वारे दाखविले आहे. याच चितळे बंधू मिठाईचे संचालक इंद्रनील चितळे, त्यांच्या या लोकप्रिय ब्रॅंडमागची नेमकी मेहनत आणि हकीकत सांगण्यासाठी उद्या "स्टार्टअप कट्टा' या कार्यक्रमात येत आहेत. स्वातंत्र्यदिनापासून दैनिक "सकाळ' आणि ओपेक्‍स स्टार्टअप एक्‍सेलरेटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या "स्टार्टअप कट्टा' या कार्यक्रमात शनिवारी (ता. 22) संध्याकाळी 7 वाजता हा एपिसोड ऑनलाईन प्रदर्शित होणार आहे. कोणताही ब्रॅंड एका रात्रीत लोकप्रिय बनत नाही. त्यासाठी प्रचंड मेहनत, योग्य संधी, परिपूर्ण टीम आणि महत्त्वाकांक्षेची गरज असते. गेली 75 वर्षे चितळे समूह हा दुग्ध व्यवसाय आणि मिठाई उद्योगात आहे. या समूहात इंद्रनील चितळे हे चौथ्या पिढीचे उद्योजक असून त्यांनी नेहमीच तंत्रज्ञान आणि ब्रॅंडिंगवर लक्ष दिले आहे. पुण्यातून अभियांत्रिकीचे आणि हार्वर्डमधून घेतलेले व्यावसायिकतेचे धडे यांचा पुरेपूर वापर ते त्यांच्या फॅमिली बिझनेसमध्ये करताना दिसतात. चितळे बंधू म्हणजे जशी आपल्याला बाकरवडी आणि मिठाई आठवते, त्याचप्रमाणे पुणेरी पाट्या आणि पुण्यातील चितळे बंधू मिठाईची दुपारी 1 ते 4 ही वेळदेखील आठवते. पण या मागे नेमकी गोष्ट काय आहे, हेच इंद्रनील चितळे उलगडणार आहेत.

सध्याच्या तरुणांनी नोकरीच्या मागे न धावता स्टार्टअप्स सुरू करणे, हेच या स्टार्टअप कट्टा कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. मराठी संयुक्त कुटुंबातून सुरू झालेले असे मोजकेच उद्योग आज आपल्या समोर आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे चितळे बंधू. ज्या पद्धतीने चितळेंच्या चारही पिढ्यांनी त्यांच्या फॅमिली बिझनेसचा वारसा जपला आहे, त्यातून येणाऱ्या तरुणांनी आणि खासकरून विद्यार्थ्यांनी खूप काही शिकणे गरजेचे आहे. मराठी तरुणांनी उद्योजकतेचे धडे गिरवण्यास आता सुरुवात करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी योग्य संधीदेखील आहे. हा संपूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी यूट्यूब व ओपेक्‍स इंडिया चॅनेलला भेट द्या. यासाठी कोणत्याही रजिस्ट्रेशनची आवश्‍यकता नाही. कार्यक्रमादरम्यान तीन सोप्या प्रश्नांची अचूक उत्तरे देणाऱ्यास "प्लॅन-बी स्टार्टअप गाईड'ची कॉपी मिळवता येईल.



Web Title: Indranil Chitale will unveil the story of "Chitale" brand in "Startup Katta"