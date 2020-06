रविवारी होणाऱ्या सूर्यग्रहणाबद्दल 'हे' माहिती आहे का?  

कोल्हापूर - यंदा चार चंद्रग्रहणे तर दोन सूर्यग्रहणे होणार आहेत. दोन चंद्रग्रहणे दहा जानेवारी व पाच जूनला झाली. दोन सूर्य ग्रहणांपैकी पहिले सूर्यग्रहण रविवारी (ता.21) होणार आहे. कोल्हापुरातील ग्रहणाची सुरुवात सकाळी दहा वाजून तीन मिनिटांनी होणार आहे. त्याचा मध्यकाळ अकरा वाजून चाळीस मिनिटांनी होणार आहे, ग्रहण एक वाजून 28 मिनीटांनी संपणार आहे. या ग्रहणाचा कालावधी तीन तास पंचवीस मिनिटे व 31 सेकंद इतका राहणार असल्याची माहिती विवेकानंद कॉलेजच्या खगोलशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. मिलिंद कारंजकर यांनी सांगितले. भारत, नेपाळ ,पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया, कॉंगो यांच्या काही भागामधून काही सेकंदासाठी "रिंग ऑफ फायर' चा अनुभव घेता येणार आहे. भारताचा विचार केला तर डेहराडून, सिरसा आणि तेहरी या ठिकाणाहून 38 सेकंदापर्यंत कंकणाकृती म्हणजेच "रिंग ऑफ फायर' सूर्यग्रहणाचा आनंद घेता येणार आहे. कंकणाकृती ग्रहणामध्ये चंद्राची सावली सूर्याला 99 टक्केपर्यंत झाकते व त्यामुळे सूर्य हा काही सेकंदापर्यंत कंकणासारखा दिसतो. कोल्हापूरमधून मात्र कंकणाकृती ग्रहणाचा आनंद घेता येणार नाही. कोल्हापूरमध्ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण होणार आहे. सूर्यग्रहणासाठी चंद्र हा पृथ्वी आणि सूर्य यांच्या मध्ये येत असतो. चंद्र मध्ये आल्यामुळे चंद्राची सावली ही आपल्या पृथ्वीच्या ज्या भुभागावरती पडते तेथून सूर्यग्रहण बघता येत असते. सूर्यग्रहण बघताना नुसत्या डोळ्यांनी बघू नये तर काळा चष्मा अथवा फिल्टर्सचा वापर करावा. ग्रहणे म्हणजे सावल्यांचा खेळ असतो. त्यामुळे कुठलीही अंधश्रद्धा पाळू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. हे पण वाचा - जोतिबा डोंगरावर आता परत फुलणार 'तो' चाफेबन... -

