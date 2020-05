संभाव्य पूराबाबत सात दिवसांत आराखडा करण्याच्या सूचना 

शिरोळ : शिरोळ तालुक्‍यामध्ये संभाव्य पूर परिस्थिती उद्‌भवल्यास, पूरबाधित नागरिकांना राहण्याची सोय, जनावरांचे संभाव्य स्थलांतर याबाबत स्थानिक पातळीवरती, गावकामगार तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी सात दिवसांमध्ये कृती आराखडा तयार करून, प्रशासनास सादर करावा, असे आदेश तहसीलदार अपर्णा मोरे-धुमाळ यांनी संबंधितांना दिला आहे. तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत तलाठी, मंडल अधिकारी यांची बैठक घेतली. बैठकीमध्ये बोलताना, तहसीलदार मोरे-धुमाळ म्हणाल्या, ""सन 2019 मध्ये महापूर उदभवल्यानंतर तालुक्‍यातील 39 गावांमधील अनेक कुटुंबांना तसेच जनावरांना महापुराचा फटका बसला. या पार्श्‍वभूमीवर शिरोळ तालुक्‍यातील प्रत्येक गावामध्ये महापुराची इशारा पातळी निश्‍चित करण्यात आली आहे. आगामी काळात महापूर उद्‌भवल्यास आणि महापुराने इशारा पातळी गाठल्यास, प्रशासनाची तारांबळ उडेल हा धोका समोर ठेवून प्रत्येक गावामधील महापुराने बाधित होणार नाही अशी सुरक्षित जागा निश्‍चित करावी या ठिकाणी संबंधित नागरिकांना तसेच जनावरांना राहण्याकरिता नागरिकांना सूचना द्याव्यात. गावातील सर्व प्रकारच्या दुकानदारांनी आप आपले साहित्य सुरक्षितस्थळी हालविण्यासाठी त्यांनी स्वतः जागा निश्‍चित करावी. संभाव्य महापूर येण्यापूर्वीच एसटी बसेस, तसेच अन्य वाहनांची सोय ज्या-त्या परिसरात करण्यासह प्रत्येक गावकामगार तलाठी व मंडल अधिकारी यांनी ज्या त्या गावचा कृती आराखडा सात दिवसांत तयार करावा.'' या बैठकीस निवासी नायब तहसीलदार पी. जी. पाटील, संजय काटकर, गटविकास अधिकारी शंकर कवितके यांच्यासह विविध खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते. दबावाला बळी पडू नका

महापूर उद्‌भवल्यास व नागरिकांचे प्रापंचिक साहित्य व शेतीचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतचा वस्तूनिष्ठ पंचनामा करताना लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडू नये, असे आवाहन मोरे धुमाळ यांनी केले.

