कोल्हापूर ः कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विद्यापीठीय परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर पदवीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, या दोन्ही वर्षांतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंतर्गत परीक्षा आणि प्रथम सत्रातील गुणांवरूनच अंतिम निकालपत्रक बनविण्यात येणार आहे. अंतर्गत परीक्षेतील 50 टक्के गुण, तर प्रथम सत्रातील 50 टक्के गुण ग्राह्य धरले जातील.

लॉकडाउनमुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यापीठीय परीक्षा पुढे गेल्या. या परीक्षा कशा पद्धतीने घ्याव्यात, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील कुलगुरूंच्या समितीने परीक्षांचे नियोजन केले. यात पदवीच्या पहिल्या, दुसऱ्या वर्षांची परीक्षा रद्द करण्यात आली; तर तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला आहे. ही परीक्षा जुलैमध्ये होणार आहे. असे असले तरी पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षातील विद्यार्थ्यांनी त्या वर्षाचे अंतिम गुणपत्रक द्यावेच लागेल. त्यामुळे हे मूल्यांकन कसे होणार, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. महाविद्यालयांनी वर्षभरात घेण्यात आलेल्या अंतर्गत परीक्षेचे 50 टक्के गुण आणि प्रथम सत्रातील परीक्षेचे 50 टक्के गुण ग्राह्य धरून अंतिम गुणपत्रिकेतील गुण दिले जातील. पदवीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षातील विद्यापीठीय परीक्षा जरी रद्द झाली असली. तरी अंतिम गुणपत्रक बनविले जाईल. यात अंतर्गत परीक्षा, प्रथम सत्राची परीक्षा यांचे गुण ग्राह्य धरले जातील. याबाबतचा निर्णय घेऊन लवकरच अंतिम गुणपत्रकाबाबत महाविद्यालयांना सूचना दिल्या जातील.

- डॉ. देवानंद शिंदे, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ एटीकेटीची परीक्षा होणारच

पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षात ज्यांना एटीकेटी मिळाली आहे, त्यांना अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयाची परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. या परीक्षा महाविद्यालय सुरू झाल्यावर घेतल्या जातील.



