तो गावात बाहेरून आलाय कळताच आरोग्य विभागाची टीम त्या व्यक्तीपर्यंत पोचली....

गुहागर - कोरोनाबाबत आरोग्य विभागाचे गाव पातळीवरील आशा, अंगणवाडी सेविका किती जागरूक आहेत, याचा प्रत्यय अडूर ग्रामस्थांनी नुकताच घेतला. गावात बाहेरून आलेल्या व्यक्तीची माहिती कळताच आरोग्य विभागाची टीम त्या व्यक्तीपर्यंत पोचली. चौकशी केली. सदर व्यक्ती निरोगी असल्याचे लक्षात येताच आरोग्य विभागाने अंगणवाडी सेविका, आशा कर्मचाऱ्यांना अफवा पसरणार नाही, याची दक्षता घ्या असाही सल्ला दिला. त्यामुळे पुढील अनेक चर्चा थांबल्या. याबाबत तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. चरके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुहागर तालुक्‍यातील अडूर येथील फार्म हाउसचे मालक नोव्हेंबर 2019 मध्ये चीनमधून मुंबईत परतले होते. शिमगोत्सवासाठी ते अडूरला फार्म हाउस येथे आले होते. हे कळताच अडूर गावात काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांनी ही माहिती आरोग्य विभागाला कळविली. आरोग्य विभागाने आपली टीम अडूरला पाठवून संबधितांची भेट घेतली. त्यावेळी सदर व्यक्ती चिनमध्ये कोरोना पसरण्यापूर्वी नोव्हेंबर 2019 मध्येच मुंबईत आल्याचे समजले. गेल्या पाच महिन्यात त्यांना कोणताही आजार झाला नसल्याची खात्रीही आरोग्य विभागाच्या टीमने केली. त्यानंतर गावात काम करणारे आरोग्य सेवक, आशा सेविका आणि अंगणवाडी सेविका यांना आरोग्य विभागाच्या टीमने ही सर्व माहिती दिली. तसेच सदर व्यक्ती पूर्णपणे निरोगी असून अफवा पसरणार नाहीत, याची काळजी घेण्यास सांगितले. गावातील आरोग्य सेवकांनी या सूचनांचे तंतोतंत पालन केले. त्यामुळे गावातील चर्चा थांबल्या. वाचा - माकडतापाने आणखी एकाचा मृत्यू.... या घटनेबाबत आरोग्य विभागाच्या टीमने कोणतीही गोष्ट सांगण्यास नकार दिला. कोरोना संदर्भातील सकारात्मक किंवा नकारात्मक गोष्टींची चर्चा करू नका. केवळ जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रसारमाध्यमांना माहिती पुरवतील. आपण कोणीही माध्यमांशी बोलू नका, अशा सूचना आम्हाला आल्या असल्याने या घटनेची माहिती देऊ शकत नाही, असे डॉ. ऋतुजा नागवेकर यांनी सांगितले.

Web Title: Investigation of a person in Adur Explain to be healthy