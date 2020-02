पूरग्रस्त शेतकऱ्यांची तातडीने कर्जमाफी करा : जयंत पाटील

कोल्हापूर - गेल्यावर्षी जुलै, ऑगष्ट महिन्यात आलेल्या महापुराने कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय तातडीने मार्गी लावा, असे निर्देश जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात मुंबईत बोलवलेल्या बैठकीत सहकार व अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचण कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ९८ हजार पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २९५ कोटी रूपयांची कर्जमाफी मंजूर झाली आहे. सांगली जिल्ह्यातही तेवढेच नुकसान झाले आहे. यासह सातारा जिल्ह्यातील पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

या निर्णयानंतर शासनाने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेचेही पैसे अजून मिळालेले नाहीत. पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीची पैसे न मिळाल्याने अशा शेतकऱ्यांची कर्जे थकली आहेत, त्यामुळे नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचण झाली आहे. वाचा - शरद पवार आज कोल्हापुरात... या पार्श्‍वभुमीवर मंत्री पाटील यांनी आज मुंबईत कोल्हापूर, सांगलीतील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा

आढावा घेतला. बैठकीला विभागीय सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर, कोल्हापुरचे जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे, सांगलीचे निळकंठ करे, कोल्हापू व सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

