मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत काळभैरव पालखी सोहळा

गडहिंग्लज : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या येथील ग्रामदैवत श्री काळभैरवाची पालखी आज सायंकाळी यात्रास्थळाकडे रवाना झाली. कोरोनामुळे दरवर्षीचा पालखी सोहळा रद्द करून केवळ मोजक्‍या मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत पालखी गाडीतून नेण्यात आली. भाविकांना बंदी असली तरी पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी मंदिराला नागरीकांनी गराडा घातला होता. आज (ता.28) मध्यरात्री शासकीय पुजा होईल. यात्रास्थळी जाण्यासाठी भाविकांना बंदी असून मंदिराभोवती एक किलोमीटर अंतरावर लाकडी अडथळे उभारले आहेत. पोलिसांचा कडेकोड बंदोबस्त आहे. कोरोनामुळे काळभैरीची यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. इतिहासात प्रथमच असा निर्णय घेतला आहे. केवळ मोजके मानकरी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पारंपरिक धार्मिक विधी करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार आज दुपारी येथील शिवाजी चौकातील काळभैरी मंदिरात पुजा सुरू झाली. विठ्ठल गुरव यांनी मानकऱ्यांना धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी मार्गदर्शन केले. दुपारी सव्वातीनला तहसीलदार दिनेश पारगे, सहायक पोलिस निरीक्षक सुनील हारुगडे यांच्या उपस्थितीत आरती झाली. आरतीनंतर काळभैरी बाळभैरी भैरीच्या नावाने जयघोष झाला. या वेळी सुधीर पाटील, रमेश रिंगणे, उदय पाटील यांच्यासह ज्येष्ठ पंच, मानकरी उपस्थित होते. मंदिरालगत उभ्या असणाऱ्या टेम्पोतून पालखी यात्रास्थळाकडे रवाना झाली. यंदा सासनकाठ्यांना परवानगी नसल्याने काही भाविकांनी मंदिरात तर काहींनी पालखी नेणाऱ्या गाडीलाच गोंडे बांधले. दरम्यान, रात्री बाराला मानकरी, मंदिर उपसमितीचे सदस्य आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शासकीय पुजा होणार आहे. दर्शनासाठी मंदिर पाचमार्चपर्यंत बंद केले आहे. त्यामुळे मंदिरसभोवती असणाऱ्या एक किलोमीटर अंतरावर लाकडी अडथळ्यांनी परिसर बंदिस्थ केला आहे. काळभैरी मार्गे होणारी वाहतूकही वडरगे मार्गे वळविण्यात आली आहे. सकाळीच दर्शनासाठी गर्दी...

दरवर्षी पालखी सोहळा हजारोंच्या उपस्थितीत होतो. यंदा यात्रा रद्द करुन सर्वच धार्मिक विधी मोजक्‍याच मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याने स्थानिक भाविकांनी मंदिरात सकाळपासूनच दर्शनासाठी गर्दी केली होती. त्यामुळे शिवाजी चौक परिसर भाविकांनी फुलून गेला होता. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

