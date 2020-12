कलाकरांसाठी गुड न्युज : संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचा पडदा उघडला!

कोल्हापूर : गेली नऊ महिने कोरोनामुळे बंद असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाटयगृहाचा पडदा आजपासून उघडला. शासनाच्या सर्व मार्गदर्शक नियमानुसारच नाट्यगृहात विविध कार्यक्रमांना आता प्रारंभ होणार आहे. पंधरा मार्चपासून नाट्यगृहातील सर्व कार्यक्रम बंद होते. गेल्या महिन्यात शासनाने नाट्यगृहे सुरू करण्याच्या सूचना केल्या. पण, काही तांत्रिक बाबींमुळे केशवराव भोसले नाट्यगृह बंद होते. या पार्श्‍वभूमीवर काल नाट्य परिषदेच्या येथील पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे नाट्यगृह लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी केली होती. पालकमंत्री पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला याबाबत सूचना केल्यानंतर नाट्यगृहाचा पडदा आजपासून खुला झाला. हेही वाचा - ''भाजपने धनगर समाजाला फसवले'' कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने घोषित केलेल्या टाळेबंदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील बंधनकारक असणाऱ्या सुचना व मार्गदर्शक तत्वे यांचे अनुपालन करून नाटयगृह सुरू करण्यासाठी शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने नाटयगृहाचा वापर हा आसन क्षमतेच्या 50 टक्के इतकाच राहिल. मास्क असल्याखेरीज कोणलाही नाट्यगृहात प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रेक्षकांचे तापमान तपासणी, निर्जंतुकीकरण, कलाकारांची वैद्यकीय तपासणी, सुरक्षित अंतर, परिसरात स्वच्छता, थुंकण्यास मनाई, नाटयगृहात प्रवेश करताना सुरक्षित अंतर ठेवून रांग करणे, नाटयगृहात खाद्यपदार्थांना मनाई आदी बाबींचे शासन मार्गदर्शक तत्वानुसार काटेकोर पालन केले जाणार आहे. संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: keshavrao bhosale theater start from today with permission of corporation in kolhapur