केनवडे येथील अपघातात एक जागीच ठार...

म्हाकवे - कागल मुरगुड राज्यमार्गावर केनवडे फाटा (ता.कागल) येथील चौकात बस आणि मोटरसायकलच्या अपघातात गोरंबे (ता. कागल) येथील संजय शिवाजी चोपडे हे जागीच ठार झाले तर आखिलेश कांबळे हे गंभीर जखमी झाले.

याबाबत घटनास्थळावरून समजलेली माहिती अशी,केनवडे गोरंबे फाटा येथे इंडोकाऊन्टचे कामगार आणण्यासाठी आलेली बस (एम.एच.-०९.बी.सी. - ९२९७) ही केनवडे फाट्यावर आली असता गोरंबेहून (एम.एच- ०९ .डी.डल्ब्यू ७३४२) या दुचाकीवरून एम आय डी सी कडे कामावर जात असलेले अखिलेश पोपट कांबळे (वय- २६) व संजय शिवाजी चोपडे ( वय -५०) हे दोघे दुचाकी गाडीवरून जात होते. केनवडे फाटा येथील चौकात आल्यावर दुचाकी गाडीला बसची धडक बसली. त्यामध्ये संजय चोपडे हे जागीच ठार झाले. तर अखिलेश कांबळे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना अधिक उपचारासाठी कोल्हापुर येथील सी.पी.आर. दवाखान्यात दाखल केले आहे आहे. चोपडे हे सावर्डे परिसरात तेल विकण्यासाठी जात होते. ते गरीब कुटुंबातील व मनमिळाऊ स्वभावाचे असल्याने त्यांच्या मुत्यृमुळे नागरिकांत शोककळा पसरली आहे. सदर अपघाताची नोंद कागल पोलिस स्टेशनमध्ये झाली आहे.

