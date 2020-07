केएमटी करणार खर्चात बचत; एक बस चालवणार सीएनजीवर 

कोल्हापूर : कोरोनामुळे लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशामुळे बुधवारी (ता. 8) परिवहन समितीची सभा ऑनलाईन घेण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी परिवहन समिती सभापती सौ. प्रतिज्ञा उत्तुरे या होत्या. परिवहन समिती सदस्य अशोक जाधव यांनी कोरोना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये केएमटीकडील अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेल्या कामाचे कौतुक केले. परिवहन उपक्रमाच्या खर्चात बचतीसाठी डिझेल इंजिनवरील एक बस प्रायोगिक तत्वावर बायो-सिएनजी इंजीनमध्ये रुपांतरीत करण्याचा विषय या बैठकीमध्ये चर्चा करुन मंजूर करण्यात आला. बैठकीमध्ये कार्यपत्रिकेवरील सर्व विषय मंजूर केले. अशोक जाधव यांनी केएमटी कर्मचारी हे आरोग्य यंत्रणा व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडे बसवर जोखमीचे काम करत असल्याने त्यांना शासनाकडून विमा कवच उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. परिवहन उपक्रमाच्या यंत्रशाळेमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवून खर्चात बचत करण्याचा प्रयत्न करावा, असे सूचित केले. शेखर कुसाळे यांनी एमआयडीसी येथील जागा विकसीत करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. यशवंत शिंदे यांनी बहुतांशी बस शेडवरील पत्रे फुटल्याने गळती सुरु आहे. ती तातडीने दुरुस्त करुन घ्यावीत. तसेच जी शेड रस्त्याच्या कामासाठी काढली आहेत. ती पुर्ववत बसविण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याची सुचना केली. यशवंत शिंदे, महेश वासुदेव, चंद्रकांत सुर्यवंशी, प्रसाद उगवे, उपायुक्त निखील मोरे, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक चेतन कोंडे, नगरसचिव सुनिल बिद्री बैठकीस उपस्थित होते. दृष्टिक्षेप

