कोल्हापूर आलं 5 हजार कोरोना बाधितांच्या उंबरठ्यावर...

कोल्हापूर - कोल्हापूर जिल्ह्यात कोरोना बाधितांचा चढता आलेख कायम आहे. आज दिवसभरात कोरोनाचे 229 पॉझिटिव्ह रूग्ण सापडले तर एकूण 9 व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. यात कोल्हापूर शहरातील 4 व्यक्तींचा समावेश आहे तर उर्वरित सर्वजण ग्रामीण भागातील आहेत. आजवरच्या एकूण कोरोना ग्रस्तांची संख्या 4819 वर जाऊन पोहचली आहे.तर आज दिवसभरात कोरोना मुक्त होणाऱ्यांची संख्या 35 आहे. एकूण कोरोना मुक्त झालेले यांची आजवरची संख्या 1970 इतकी आहे.कडक लाॅकडाऊन संपताच लोकांचा संचार परत वाढला आहे.प्रशासनाने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. संपादन - मतीन शेख

