कोल्हापूर शहरात मास्कची  60 टक्के विक्री वाढली 

कोल्हापूर : कोरोनाचा प्रादुर्भाव परत वाढत आहे. शहरात रुग्णसंख्यतेही वाढ होत आहे. प्रशासनाकडून संसर्ग रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा अवलंबन करण्यास सांगितले जात आहे. त्यात मास्कच्या वापरास विशेष प्राधान्य आहे. यामुळे रस्त्यावर मास्क विक्री पुन्हा तेजीत आली आहे. शहरात सुमारे 60 टक्के मास्कची विक्री वाढली आहे. कोरोना संसर्ग कमी झाल्यानंतर बंद केलेली मास्क विक्रीची दुकाने परत लावण्यास सुरवात झाली आहे. चौकात परत रंगीत मास्कची दुकाने सजली आहेत. मास्कचा वापर न करणाऱ्यांवर महापालिका आणि पोलिसाकडून कारवाई केली जात आहे. कोरोनासह दंडाच्या भीतीपोटी नागरीक मास्क वापरण्यास पसंती देतात. परिणामी अनेक बेरोजगारांनी मास्क विक्रीचा उद्योग परत सुरु केला आहे. डिस्पोजलपेक्षा रंगीबेरंगी कापडी, आकर्षक मास्क वापराकडे नागरिकांचा कल आहे. परंतु सध्या कोरोनाने मास्क विक्रीतून नवीन व्यवसाय निर्माण करून दिला. अनेकजण घरच्या घरी आकर्षक असे मास्क शिलाई करून त्यांची विक्री करत आहेत. गुणवत्तेनुसार मास्क 10 ते 50 रुपयांपर्यंत विक्रीस उपलब्ध आहेत. घरगुती शिलाईचे मास्क केवळ आकर्षकच नव्हे, तर सोयीचे ठरत आहे. महिलांत मॅचिंग मास्कची क्रेझ

मास्क फॅशनचा भाग बनला आहे. विविध समारंभ, बाजारात, तसेच नातेवाइकांकडे जाताना महिलांकडून साडी अथवा ड्रेसचा रंग किंवा त्यावरील डिझाइनला शोभून दिसेल असा मास्क घातला जात आहे. त्यासाठी दुकानदारांकडून विविध ब्लाऊज पीस, जरी, तसेच काटपदरच्या कपड्याने तयार केलेले मास्क तयार करुन विक्रीस ठेवले आहेत

