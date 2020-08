कोल्हापुरात काल दिवसभरात कोरोनाचे सर्वाधिक २९ मृत्यू ; तब्बल ७७० नव्या रूग्णांची भर

कोल्हापूर : जिल्ह्यात ( २६) रात्री बारा ते आज रात्री बारापर्यंत ३७३ व्यक्ती कोरोनामुक्त; तर ७७० व्यक्ती बाधित आढळल्या. गेल्या २४ तासांत एकूण २९ बाधितांचा मृत्यू झाला.

जिल्ह्यात एकूण १२ हजार २७७ कोरोनामुक्त असून, आजअखेर एकूण बाधित २१ हजारांवर आहेत. जिल्ह्यात ११ हजारांवर बाधितांवर उपचार सुरू असून, १६१ व्यक्तींची प्रकृती गंभीर आहे. यातील ४२ अतिगंभीर व्यक्तींवर ‘सीपीआर’मध्ये उपचार सुरू असून, जिल्ह्यात दिवसभरात नव्याने एक हजार ८४८ व्यक्तींचे स्वॅब घेण्यात आले. विजेचा लपंडाव

‘सीपीआर’मध्ये अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जवळपास २२ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. अशात सायंकाळी सहा ते रात्री नऊ या वेळेत सहा ते सात वेळा वीजपुरवठा खंडित झाला. ऑक्‍सिजन व्यवस्था तसेच व्हेंटिलेटरचा वीजपुरवठा अखंडित राहणे आवश्‍यक आहे. वीज खंडित झाल्यास रुग्णांनाही धोका पोचू शकतो. ‘सीपीआर’मध्ये जनित्र आहे. तरीही अखंडित विजेसाठी दुरुस्त्या करणे आवश्‍यक असल्याचे आज स्पष्ट झाले. हेही वाचा- महाड येथील दुर्घटनेतील मदतकार्य बजावून परतणाऱ्या व्हाईट आर्मीच्या जवानांवर गुंडांचा हल्ला

दिवसभरात आढळलेले बाधित असे कोल्हापूर शहर २१६, इचलकरंजी ७३, करवीर ८१, हातकणंगले १५३, कागल ४९, पन्हाळा ३९, शिरोळ ३८, राधानगरी ४८, शाहूवाडी २२, अन्य राज्ये- १८, अन्य तालुके- ३ ते १६. संपादन - अर्चना बनगे

