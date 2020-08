सार्वजनिक मंडळांना महाव्दार रोडवर `नो एंट्री`, पर्यावरणपूरक विसर्जनाचे नियोजन

कोल्हापूर : अनंत चतुर्दशी दिवशी (मंगळवारी) विसर्जनासाठी जाणाऱ्या मंडळांना महाद्वाररोडवर प्रवेश दिला जाणार नाही. गर्दी टाळण्यासाठी ही दक्षता घेण्यात आली आहे. हा मार्ग बॅरिकेडस्‌ लावून बंद करण्यात येणार आहे. शहरात त्यादिवशी कडेकोट बंदोबस्त तैनात असणार आहे. त्यादिवशी इराणी खाणीकडे जाणारे मार्गही वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. घरगुती गौरी गणपती विसर्जनावेळी भाविकांनी पोलिस व महापालिका प्रशासनाने केलेल्या आवाहनाला उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला. शहरातील विसर्जन मिरवणुकीत लेझर सिस्टिम, वाद्यवृंद्धे आकर्षण असते. ही मिरवणूक पाहण्यासाठी मोठी गर्दी उसळते. कोरोना संकटामुळे शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन सर्व सार्वजनिक मंडळांना करणे बंधनकारक आहे. यंदा मिरवणुकीला बंदी घालण्यात आली आहे. मंगळवारी (ता.1) होणाऱ्या सार्वजनिक मंडळांच्या गणेश विसर्जनासाठी जिल्हा पोलिस दल व महापालिकेने पर्यावरणपूरक विसर्जनाचे नियोजन केले आहे. इराणी खाणीत विसर्जनाची व्यवस्था आहे. यंदा मिरवणुक नसली तरी मिरजकर तिकटी, बिनखांबी गणेश मंदिर, महाद्वाररोड, पापाची तिकटी, गंगावेश या पारंपारिक मार्गाचाच मंडळांनी आधार घेतल्यास येथे गर्दी होण्याचा धोका आहे. दक्षता म्हणून विसर्जनास दिवशी महाद्वार रोडवर मंडळांना एंट्री दिली जाणार नसल्याचे पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार या मार्गावर सोमवारी रात्री उशिरा बॅरिकेडस्‌ लावण्यात येणार आहेत. मंडळांनीही महाद्वाररोड ऐवजी जवळच्या पर्यायी मार्गाचाच आधार घेत इराणी खाणीकडे जावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. विसर्जनादिवशी शहरातील सर्व पोलिस ठाण्याचा त्यांच्या हद्दीत बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी शहरात मध्यरात्रीपासून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात येणार आहे. वाहतूक वळवणार

इराणी खणीकडे जाणारे सर्व मार्ग मंगळवारी वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या मार्गावर बॅरिकेडस्‌ लावून येथील वाहतूक अन्य मार्गावरून वळविण्यात येणार आहे. येथे शहर वाहतूक पोलिसांचा सकाळपासून विसर्जन संपेपर्यंत बंदोबस्त कायम राहणार आहे. विसर्जन स्थळापासून चारशे मीटरवरून पुढे फक्त तीनच कार्यकर्त्यांना मूर्तीबरोबर सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक मंडळांनी याबाबत दक्षता घेऊन मोजक्‍याच कार्यकर्त्यांसोबत खणीकडे यावे, असे आवाहन शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक वसंत बाबर यांनी केले आहे. असा असेल बंदोबस्त पोलिस अधीक्षक - 1

अपर पोलिस अधीक्षक - 2

उपअधीक्षक - 5

पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक - 120

पोलिस कर्मचारी - 2000

राखीव दलाच्या तुकड्या - 3

विशेष तुकड्या - 4

एसआरपीएफ कंपनी - 1

होमगार्ड - 700 वाहतुकीसाठी स्वतंत्र बंदोबस्त

मंगळवारी होणाऱ्या विसर्जनासाठी इराणी खण मार्गाकडे जाणाऱ्या सर्वच मार्गासह शहरातील अन्य वाहतुकीच्या नियोजनाचा ताण शहर वाहतूक पोलिसांवर राहणार आहे. पोलिस निरीक्षक वसंत बाबर यांच्यासह तीन अधिकारी, 80 कर्मचारी व 20 होमगार्ड सकाळपासून बंदोबस्ताला तैनात असणार आहेत. गर्दी टाळण्यासाठी आवश्‍यक त्या ठिकाणी बॅरेकडस्‌ लावण्याचे नियोजन केले जात आहे. चाळीस वाहनांची व्यवस्था

मंगळवारी शहरातील सुमारे आठशेहून अधिक मंडळे गणेश मूर्तींचे पर्यावरणपूरक विसर्जन करतील, असा अंदाज आहे. महापालिकेने मूर्ती मंडळाच्या ठिकाणावरुन नेण्याचे नियोजन केले आहे. तसे आवाहनही केले आहे. नावे नोंद असलेल्या मंडळांसाठी महापालिकेने ट्रक आणि टेम्पो अशा सुमारे 40 हून अधिक वाहनांची व्यवस्था केली आहे. महापालिकेने विसर्जनासाठी इराणी खण येथे पाच तराफ्यांची व्यवस्था केली आहे. विसर्जनादिवशी प्रशासनातर्फे वाहनांची व्यवस्था सायंकाळी आठपर्यंतच उपलब्ध करून दिली आहे. त्यापूर्वीच सार्वजनिक मंडळांनी मूर्तींचे विसर्जन करावे.

