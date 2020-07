कोरोना विरोधात लढण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने अशी केली आहे तयारी

कोल्हापूर: जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 19 कोरोना काळजी केंद्रांत आणखी 2338 बेडची सोय केली आहे. केंद्रांतील कामकाज प्रभावीपणे होण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आरोग्य आधिकारी डॉ. दिलीप पाटील, नगरपालिका क्षेत्रासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील आणि ग्रामीण भागासाठी आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.

श्री. देसाई म्हणाले, ""कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना म्हणून नवीन कोविड काळजी स्थापन करावीत. बेडची क्षमता वाढवावी, संस्थांची दुसऱ्या टप्प्यात कोरोना काळजी केंद्र म्हणून निवड केली या केंद्राचे कामकाज तातडीने सुरू करण्याविषयी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. केंद्रातील कामकाजासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन व साहाय्य करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांच्याही नियुक्ती केली आहे. करवीर व कोल्हापूर शहर :

शिवाजी विद्यापीठ वसतिगृह 1 आणि 2 प्रत्येकी 150 बेड. वसतिगृह 3 मध्ये 300 बेड. तंत्रशास्त्र विभाग- 300 बेड. आयसोलेशन रुग्णालय व आरोग्य कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, अंडी उबवणी केंद्र, कृषी महाविद्यालय वसतिगृह (पदवी आणि पदव्युत्तर), राजर्षी शाहू पब्लिक स्कूल, कुरुकली प्रत्येकी 100 बेड सोय केली आहे. जिल्ह्यातील सेंटरनिहाय उपलब्ध बेड

कागल ः कोगनोळी कोविड सेंटर 150

भुदरगड : संत बाळूमामा मंदिर रुग्णालय- 150

शिरोळ : डॉ. जे. जे. मगदूम वैद्यकीय महाविद्यालय 60

जयसिंगपूर ः डॉ. एम. सी. मोदी होमिओपॅथी रुग्णालय 90

हातकणंगले : संजय घोडावत वसतिगृह 100

पन्हाळा : संजीवन महाविद्यालय -128

वारणानगर ः महात्मा गांधी रुग्णालय 150

कोडोली ः डॉ. पाटील आयुर्वेदिक रुग्णालय 75

शाहूवाडी : प्राथमिक आरोग्य केंद्र शित्तूर 40

