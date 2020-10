शेती, कामगार कायद्याच्या विरोधात कोल्हापूर जिल्हा कॉंग्रेसची धरणे

यावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार पी. एन. पाटील, महापौर निलोफर आजरेकर, प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस देविदास भन्साळी उपस्थीत होते.

यावेळी पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ""भाजप सरकार हे शेतकरी आणि कामगार विरोधी सरकार आहे. कामगारांच्या आणि शेतकरी वर्गाच्या अडचणी वाढवण्याचे निर्णय घेण्याचे काम हे सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कायदा मागे घ्यावा. अन्यायी कायद्यातून शेतकरी कष्टकऱ्यांची सुटका होईल. युवक कॉंग्रेसचे दिपक थोरात, सचिन चव्हाण, शोभा कवाळे, सुरेश कुऱ्हाडे, संध्या घोटणे, वैशाली महाडीक, अश्विनी धोत्रे, सुनील पवार, संदीप पाटील, पार्थ मुंडे, बायजी शेळके आदी उपस्थित होते. कोल्हापूर : केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेले शेती विधेयक आणि कामगार विधेयक हे कामगार आणि कष्टकरी वर्गाच्या हिताचे नसून याचा विरोध करण्यासाठी पापाची तिकटी, येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर कॉंग्रेसने आज धरणे आंदोलन व निदर्शने केली.यावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील, आमदार पी. एन. पाटील, महापौर निलोफर आजरेकर, प्रदेश कॉंग्रेस सरचिटणीस देविदास भन्साळी उपस्थीत होते.गांधी जयंती निमित्त कॉंग्रेसच्या वतीने शेतकरी व कामगार बचाव दिवस म्हणून पाळण्यात येत आहे. या निमित्ताने पापाची तिकटी येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर जिल्हा व शहर कॉंग्रेस, युवक कॉंग्रेस महिला कॉंग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकार विरोधात धरणे आंदोलन व निदर्शने केली. हे कायदे शेतकरी आणि कष्टकरी वर्गाचे कंबरडे मोडणारे असल्याचे सांगण्यात आहे. तसेच उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील घटनेचा निषेध नोंदवत न्यायाची मागणी करण्यात आली.यावेळी पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ""भाजप सरकार हे शेतकरी आणि कामगार विरोधी सरकार आहे. कामगारांच्या आणि शेतकरी वर्गाच्या अडचणी वाढवण्याचे निर्णय घेण्याचे काम हे सरकार करत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कायदा मागे घ्यावा. अन्यायी कायद्यातून शेतकरी कष्टकऱ्यांची सुटका होईल. युवक कॉंग्रेसचे दिपक थोरात, सचिन चव्हाण, शोभा कवाळे, सुरेश कुऱ्हाडे, संध्या घोटणे, वैशाली महाडीक, अश्विनी धोत्रे, सुनील पवार, संदीप पाटील, पार्थ मुंडे, बायजी शेळके आदी उपस्थित होते.

