कोल्हापूर जिल्हा पुन्हा राज्यात भारी; दिव्यांगांसाठी घेतला मोठा निर्णय 

कोल्हापूर - राज्यातील कोल्हापूर जिल्हा हा पहिला जिल्हा आहे ज्याने दिव्यांगाना थेट बॅंक खात्यात सानुग्रह अनुदान जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेतून खास अनुदान दिले आहे. दिव्यांना याचा दिलासा मिळणार असल्याची माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जाहीर केली आहे. दिव्यांगाना मिळणाऱ्या वेगवगेळ्या अनुदानासाठी आता पाठपुरावा आणि त्यासाठी आवश्‍यक ती धडपड करावी लागणार नाही. तसेच त्यांच्या अनुदानातील रक्कमेचा भ्रष्टाचार होणार नाही, चिरीमिरी जाणार नाही. कारण आता जिल्ह्यातील लाभार्थी दिव्यांना त्यांचे अनुदान डी.बी.टी.द्वारे थेट त्यांच्याबॅंक खात्यावर जमा होणार आहे. जिल्ह्यातील पात्र 24 हजार 833 दिव्यांगांना मंजूर अनुदानातून प्रत्येक लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान प्रत्येकी 350 प्रमाणे मंजूर केले आहे. अनुदान डी.बी.टी.द्वारे संबंधितांच्या बॅंक खात्यावर ग्रामपंचायती मार्फत वर्ग करण्याची कार्यवाही करणारा कोल्हापूर जिल्हा राज्यात एकमेव आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून 89 लाख 52 हजार 161 इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच 18 वर्षावरील दिव्यांगांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी 1 कोटी 5 लाख 61 हजार 300 इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. यातून दिव्यांना विनात्रास बॅंकेतील खात्यावर अनुदान मिळणार आहे.



