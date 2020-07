महापालिकेचे अधिकारीच फिरत होते विना मास्क ; आयुक्तांनी पाहताच केली अशी कारवाई  

कोल्हापूर : महापालिका परिसरात मास्कशिवाय फिरणारे आस्थापन अधिक्षक सागर कांबळे यांना आयुक्त डॉ. मलिनाथ कलशेट्टी यांनी 500 रूपये दंड ठोठवला. आयुक्त डॉ. कलशेट्टी सोमवारी महापालिकेच्या मुख्य इमारती मधील कार्यालयात येत होते. यावेळी श्री. कांबळे महापालिकेच्या परिसरातील रस्त्यावर विना मास्क फिरत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. आयुक्तांनी तात्काळ त्याच ठिकाणी त्यांनी मास्क न वापरलेच्या कारणामुळे 500 रुपये दंडात्मक करवाई करण्याच्या सुचना आरोग्य निरिक्षक यांना दिल्या. यांनतर आस्थापन अधिक्षकास विना मास्क वापरण्याची सक्त ताकीद दिली. कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून शहरात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे. मास्क न घालणाऱ्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. यासाठी महापालिकेचे पथक ही शहरात फिरत आहे. एकीकडे नागरिकांवर कडक करवाई केली जाते. तर दुसरीकडे महापालिकेचे अधिकारी मास्क न घालता फिरत आहेत. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करुन नियम सर्वांना समान असल्याचा संदेश दिला. हे पण वाचा - लग्नावरून परतल्यानंतर घराचे दार उघडून पाहिले तर...

Web Title: Kolhapur Municipal Corporation official fined for walking without mask