महापालिका निवडणुक  ; प्रशासनाची तयारी अद्याप सामसूमच

कोल्हापूर : कोरोनामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रचाराचे नवे निकष जारी केले आहेत. बिहार, तसेच पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता आहे. उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन भरावे लागणार आहेत. प्रचारासाठी केवळ पाचच लोक न्यावे लागणार आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे लागणार आहे. महापालिका निवडणुकीतही जाहीर सभा, प्रचारफेऱ्यांवर गंडांतर येणार आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे महापालिका निवडणुकीचे काम ठप्प आहे. कार्यालयीन स्तरावर प्रभागरचनेसह अन्य कामे करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने देऊनही दोन महिन्यांपासून एक कागदही पुढे सरकलेला नाही. सभागृहाची मुदत संपण्यास दोन महिने बाकी आहेत.

लोकसंख्येनिहाय प्रभागांची रचना, आरक्षण, मतदारयाद्या यासंबंधीची कामे सुरू करण्याची सूचना आयोगाकडून पूर्वीच आली आहे. त्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची आयुक्तांनी नियुक्ती केली. सर्व 81 प्रभागांवरील आरक्षणे बदलणार असल्याने निवडणुकीचे प्रक्रियेचे काम पूर्वीच सुरू होणे अपेक्षित होते. 81 प्रभागात निम्मे प्रभाग महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या प्रभागांचे आरक्षण बदलणार आहे. उतरत्या क्रमाने लोकसंख्येचा विचार करून नव्याने प्रभाग तयार होतील.

सध्या जे भाग खुले आहेत, त्यावर निश्‍चितपणे ओबीसी पुरुष अथवा महिला प्रवर्गाचे आरक्षण पडणार आहे. सध्या जे प्रभाग आरक्षित आहेत ते खुले होतील. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनंतर त्यावर काम सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत गेल्याने महापालिकेची यंत्रणा यात व्यस्त आहे. क्वारंटाईन सेंटर उभारताना कोविड सेंटरही उभारावी लागली. नंतर पुराचे संकट उभे राहिले. नंतर गणेशोत्सवास सुरवात झाली. जुलैमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या चौदाशेच्या घरात गेल्याने यंत्रणेवर ताण आला. प्रशासक नियुक्तीची शक्‍यता

महापालिका सभागृहाची मुदत 20 नोव्हेंबरला संपत आहे. तत्पूर्वी नवे सभागृह अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे. निवडणुकीची कोणतीची तयारी नसल्याने प्रशासक नियुक्तीची दाट शक्‍यता आहे. किमान तीन महिने अर्थात फेब्रुवारीअखेर प्रशासक राहिला, तर उन्हाळ्यातच नव्या सभागृहासाठी मतदान होईल. दोन्ही कॉंग्रेससह शिवसेना

स्वतंत्र लढणार?

निवडणूक पुढे जाणार असली, तरी आज ना उद्या निवडणुकीच्या मांडवाखाली जावे लागत असल्याने इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. वाढदिवस, रक्तदान शिबिर, स्वच्छता मोहिमेच्या माध्यमातून संपर्क वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. "आमचं ठरलंय' या नव्या पक्षाची नोंदणी झाली आहे. महापालिकेत सध्या महाविकास आघाडी सत्तेत आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची आघाडी असली तरी भाजप, ताराराणी आघाडीला रोखण्यासाठी हे तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीला सामोरे जाण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका निवडणुकीची तयारी करण्याची निवडणूक आयोगाने सूचना दिली, तरी कोरोनामुळे हे काम अपेक्षेप्रमाणे पुढे सरकलेले नाही. तूर्तास निवडणुकीच्या दृष्टीने कोणतीच तयारी झालेली नाही.

- निखिल मोरे, उपायुक्त

