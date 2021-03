कोल्हापुरात कोरोनाचे नवे 81 रुग्ण तर इचलकरंजीत एकाच कुटुंबात सहा जणांना बाधा 

कोल्हापूर : गेल्या चार महिन्यांत जिल्ह्यात नियंत्रणात आलेल्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येत आज 81 ने भर पडली. त्यातील 40 जण कोल्हापूर शहरातील आहेत. दिवसभरात करवीर तालुक्‍यात 10, इचलकरंजीत 18, गगनबावडा 1, कागल 2, राधानगरी 2, हातकणंगले 2 तर परजिल्ह्यातील 6 व्यक्ती बाधित सापडल्या. 24 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या. बाधितांची संख्या शहरातच वाढत असल्याची बाब गेल्या महिन्याभरात ठळकपणे दिसून आली आहे. आरोग्य संचालकांच्या सूचनेनुसार शहरात कॉंटॅक्‍ट ट्रेसिंग वाढविले आहे. परिणामी स्वॅब तपासणीसाठी आयसोलेशन हॉस्पिटलमध्ये गर्दी आहे. दिवसाला 700 ते 850 स्वॅब एकट्या आयसोलेशनमध्येच संकलित होत आहे. सीपीआरमध्ये 70 ते 100 स्वॅब संकलित होतात. अन्य ठिकाणी 10 ते 50 अशी संख्या आहे. कर्नाटकात जाण्यासाठी स्वॅब तपासणी अत्यावश्‍यक असल्याने अनेकजण लक्षणे नसली तरी स्वॅब तपासणीसाठी येत आहेत. शहरात यापूर्वी बाधित आढळले आहेत, अशांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेऊन स्वॅब घेण्यात येत आहेत. यातून शहरातील स्वॅब तपासणीची संख्या वाढली आणि शहरात जास्त संख्येने बाधित सापडत असल्याचे ठळक होत आहे. त्यामुळे शहरातच कोरोनाची भीती तूर्त वाढल्याचे दिसत आहे. हेही वाचा- फिल्मी स्टाईलने सांगलीतील व्यापाऱ्याला गंडा घालणाऱ्या चौघांच्या टोळीला अटक एकूण बाधित ः 51 हजार 207

कोरोनामुक्त ः 48 हजार 985

कोरोनाने मृत्यू ः 1 हजार 756

सक्रिय रुग्ण ः 466 इचलकरंजीत एकाच कुटुंबात सहा जण

शहरात आज सलग दुसऱ्या दिवशी सात बाधित सापडले. यात नारायण मळा परिसरातील एकाच कुटुंबातील दोन महिला आणि चार पुरुषांचा समावेश आहे. आसरानगरमधील एक महिलाही बाधित आढळली. शहरात तब्बल 38 सक्रिय रुग्ण आहेत. कोरोनामुक्त झालेल्या वस्त्रनगरीची चिंता पुन्हा वाढली आहे. संपादन- अर्चना बनगे

