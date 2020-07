कोल्हापूरकरांनो घरातही आता वापरावा लागणार मास्क?

कोल्हापूर : गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात कोरोना रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आता तर कोरोना रूग्णांच्या संखेने जिल्ह्यात पाच हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशिल आहे. पंरतु, कोरोना आटोक्यात येत नाही. या पार्श्वभूमिर आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी या संदर्भातल्या सूचना बैठकीमध्ये दिल्या आहेत. त्यानुसार कोल्हापुरकरांना आता घरातही मास्क वापरावा लागण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर शहरातील समूह संसर्ग वाढला आहे. त्यामुळे शहरातील कोरोनग्रस्तांची संख्या अकराशेच्यावर पोहोचली आहे. ही संख्या कमी करण्यासाठी आयुक्त कलशेट्टी यांनी हा एक वेगळा प्रयोग करण्याचे ठरवले आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर शहरांमध्ये दाट वस्तीच्या या ठिकाणी रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे कोरोनाची ही साखळी तोडायची असल्यास काही वेगळे पर्याय अवलंब केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांचे मत आहे. एखाद्याच्या घरात कमी जागा असेल आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या जर जास्त असेल तर कोरोनाचा धोका जास्त असतो. त्यातच कुटुंबातील एखाद्याला कोरोनाची लागण झाली तर संपूर्ण कुटुंबाला त्याची लागली होती होते. हे आतापर्यंतच्या निरीक्षणावरुन समोर आले आहे. त्याचबरोबर अनेक घरांमध्ये बाहेरील व्यक्ती कपडे किंवा इतर घर कामासाठी येत असतात. ही व्यक्ती इतर ठिकाणीही काम करत असते. त्यामुळे बाहेरील व्यक्तीमुळे घरातील नागरिकांना धोका पोहोचू नये, यासाठी घरामध्ये देखील मास्क वापरणे गरजेचे असल्याचे कलशेट्टी यांनी सांगितले. हे पण वाचा - कोल्हापूर ; जकात तस्करांचे कर्दनकाळ भिकशेठ रोकडे यांचे निधन कलशेट्टी यांनी सांगितले की, कोरोनाच्या संकटात लहान मुले आणि आणि वयोवृद्ध व्यक्तींची काळजी अधिक घेणे गरजेचे आहे. अशावेळी काही कामानिमित्त कुटुंबातील तरुण सदस्य घराच्या बाहेर जाऊन आला असेल तर किंवा जास्त गर्दीच्या ठिकाणी जाऊन आला असेल तर आपल्या कुटुंबाची काळजी म्हणून वयोवृद्ध नागरिकांसह घरातील नागरिकांनी मास्क वापरणे गरजेचे आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

