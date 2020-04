मॉर्निंग वॉकला निघाले अन् थेट पोहचले...

कोल्हापूर - संचार बंदीच्या काळात विनाकारण वाहनावरून फिरणाऱ्या बरोबर आता मॉर्निंग वॉक वर जाणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाईचा बडगा सुरू केला. जुना राजवाडा पोलिसांनी आज सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडलेल्या 27 जणांना पकडून पोलीस ठाण्यात आणले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू असून त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात नव्हे तर देशात संचारबंदी लागू आहे. आपल्या घरातच रहा आणि सुरक्षित रहा असे वारंवार आवाहन पोलिस यंत्रणेकडून केले जाते. यापूर्वीही मॉर्निंग वॉक घेणाऱ्या ना पकडून त्यांचे व्हिडीओ करून ते सोशल मीडियावर पोलिसांनी पाठवले होते. तरीही घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्या कमी झाली नाही. भाजी, गॅस सिलेंडर, औषधे खरेदी करण्यासाठी नागरिक घराबाहेर पडतात त्याच बरोबर मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडणाऱ्या संख्या कमी नाही. कसबा बावडा येथे काल आणखीन एक कोरोना रुग्ण आढळून आल्याने पोलिस यंत्रणाही सतर्क झाली आहे. राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रमोद जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज मॉर्निंग वॉकला बाहेर पडलेल्या 27 नागरिकांवर पोलिसांनी ही कारवाई केली. यात तरुण, वृद्ध आणि महिला यांचाही समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले ही कारवाई पोलीस नाईक राकेश चोडणकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली.

