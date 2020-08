कोल्हापूर पोलिसांचा फंडा ः मंडळांचे गल्लोगल्लीतील कट्टे करणार रिकामे

कोल्हापूर ः गल्लीतील टोळक्‍यांनी भरलेले कट्टे कोरोना संसर्ग काळात घातक ठरू शकतात, हे कट्टे रिकामे करण्यासाठी तुम्हीच पुढाकार घ्या, असे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनाच आवाहन करण्याची मोहीम पोलिसांकडून हाती घेतली आहे. गणेशोत्सव काळात ही मोहीम अधिक व्यापक केली जाणार आहे.

कोरोनाच्या संकट जसजसे वाढत आहे. तसतसे नागरिकांना सोशल डिस्टन्सिंगचे महत्त्व समजू लागले आहे. याबाबत जिल्हा, महापालिका प्रशसासन व पोलिस यंत्रणेकडून मार्चपासून प्रबोधन सुरू आहे. जे सूचनांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. भाजी मंडई, बाजारपेठा, प्रवासी वाहतूक, विविध कार्यालये या ठिकाणी सूचनांचे पालन केले जाते, की नाही याबाबत संबंधित यंत्रणा लक्ष ठेऊन असते. पेठापेठांत गल्लोबोळात मंडळांचे कट्टे आहेत. येथे गप्पात रंगणारी टोळकी ही नित्याचीच असतात. कोरोनामुळे अनेक तरुणांच्या हाताचे रोजगार गेले. तशी बेकारांची संख्या वाढू लागली. परिणामी टोळक्‍यांच्या संख्येत भरच पडली आहे. पोलिसांच्या गस्तीची गाडी आली की कट्ट्यावरून पळ काढायचा. थोडा वेळाने पुन्हा कट्ट्यावर गप्पां रंगवायच्या. हे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत. गणेशोत्सवासाठी परवाना देतानाच प्रबोधन

सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडवत कट्यांवर होणारी गर्दी गणेशोत्सव काळात धोक्‍याची ठरू शकते. याचा अभ्यास करून पोलिस प्रशासनाने थेट मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचेच प्रबोधन करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. पदाधिकाऱ्यांनीच कार्यकर्त्यांना सोशल डिस्टन्सिंगचे महत्त्व पटवून द्यावे आणि कट्टे रिकामे करून संभाव्य धोक्‍यांना आळा घालावा असे हे प्रबोधन असणार आहे. गणेशोत्सवासाठीचा परवाना देताना ही मोहीम राबवली जाणार आहे. गल्लोगल्ली सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन व्हावे, यासाठी मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रबोधन करण्याच्या सूचना पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहेत. गणेशोत्सव काळात ही मोहीम अधिक व्यापक पद्धतीने राबवली जाईल.

- प्रेरणा कट्टे, शहर पोलिस उपअधीक्षक संपादन ः यशवंत केसरकर

