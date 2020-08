कोल्हापूर - राधानगरी राज्यमार्ग बंद ; हळदी येथे रस्त्यावर पाणी....  

हळदी : कोल्हापुर - राधानगरी राज्यमार्गावरती हळदी (ता. करवीर) येथे भोगावती नदीचे पाणी रस्त्यावरती आले आहे. त्यामुळे राधानगरी कडे जाणारी वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरु आहे. राधानगरी धरण क्षेत्रात पावसाची संततधार सुरुच असल्याने भोगावती नदीच्या पाणी पातळीत सतत वाढ होत आहे.काल रात्री रस्त्याला लागलेले पाणी वाढत जाऊन आज रस्त्यावरती तीन ते चार फुटापर्यंत साचले आहे. येथील मुख्य बस थांबा ते शेतकरी संघाच्या पेट्रोल पंपापर्यंत पाणी रस्त्यावर आहे. नदीच्या काठावरती असणारे दत्त मंदिर पाण्याखाली गेले असून आजूबाजूच्या शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी पसरले आहे. आज सायंकाळपर्यंत राधानगरी धरणाचे स्वयंचलीत दरवाजे खुले होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्यात झपाट्याने वाढच होणार आहे. परिणामी राधानगरी कडे जाणारी वाहने सडोली खालसा-हसुर-राशिवडे मार्गे राधानगरी कडे जात आहेत. वाचा - महापुराच्या आठवणींनी वेदगंगा नदीकाठ धास्तावला... पंचगंगा धोक्‍याच्या पातळी जवळ ; रेडेडोह फुटला जिल्ह्यातील इतर अनेक मार्ग वाहतुकीस बंद झाले आहेत. कोल्हापूर - शिये, गंगावेस ते शिवाजी पुल, आजऱ्यातील व्हिक्टोरिया पूल वाहतुकीस बंद आहे, कोल्हापूर-पन्हाळा, जोतिबा मार्ग रस्ता खचल्याने बंद असून पर्यायी गायमुख पासून सुरू आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात आणखी तीन दिवस अतिवृष्टी असणार आहे. शनिवारी काही प्रमाणात पाऊस विश्रांती घेईल मात्र गुरुवार शुक्रवार आणि रविवार या तीनही दिवस जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा दिला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली आहे. स्थलांतर सुरु... आंबेवाडी,चिखली या गावांतील नागरिकांनी जनावरांसह वेगाने स्थलांतर करण्यास सुरवात केली आहे.दरम्यान कोल्हापूर शहरात आज सकाळ पासुन ऊन - पाऊस असे वातावरण आहे. संपादन - मतीन शेख



Web Title: Kolhapur Radhanagari state highway closed Water on the road at Haldi