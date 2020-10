कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला दिलासा, कोरोना रुग्णांच्या संख्येत कमालीची घट

कोल्हापूर : जिल्ह्यात आता कोरोना रुग्णांच्या संख्येत कमालीची घट होत आहे. आज दिवसभरात जिल्ह्यात अवघे 73 नवे रुग्ण आढळून आले. यामध्ये कोल्हापूर शहरातील 23 जणांचा समावेश आहे. दिवसभरात आठ बाधितांचा मृत्यू झाला. कोरोनाचा कहर आता कमी होत असून रुग्णसंख्येत कमालीची घट होत आहे. गेल्या महिन्यात हाच आकडा 24 तासात 700 ते हजार पर्यंतचा होता. आज जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्‍यात दोन, चंदगड तालुक्‍यात तीन, गडहिंग्लज तालुक्‍यात दोन, हातकणंगले तालुक्‍यात आठ, कागल तालुक्‍यात चार, करवीर तालुक्‍यात सात, पन्हाळा व राधानगरीत प्रत्येकी चार, शाहूवाडी एक तर कोल्हापूर शहरात 23 रुग्ण आढळले. आत्तापर्यंत जिल्ह्यात कोरोनाने 1558 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात आजअखेर 46 हजार 881 जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. वयोगटानुसार रुग्ण वर्गीकरण एकूण बाधित - 46 हजार 881

21 ते 50 वयोगट - 24 हजार 945

51 ते 70 वयोगट - 13 हजार 385

71 पेक्षा अधिक वय - 3 हजार 359

वर्षाच्या आतील - 53

1 ते 10 वयोगट - 1831

11 ते 20 वयोगट - 3 हजार 308 सिंधुदु्र्गात अवघे पाचजण बाधित ओरोस : जिल्ह्याला आज मोठा दिलासा मिळाला असून केवळ पाच व्यक्तींचे अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत; मात्र आणखी दोन व्यक्तींचे निधन झाले. यात कणकवली आणि देवगड तालुक्‍यातील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे.

आज आणखी 18 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांनी दिली. जिल्ह्यातील कोरोना चाचणीसाठी घेण्यात आलेली नमुने संख्या 31 हजार 86 झाली आहे. यातील चार हजार 404 अहवाल बाधित आहेत. आजअखेर 114 व्यक्तींचा मृत्यू झाला. तीन हजार 525 व्यक्ती बऱ्या होवून घरी परतले आहेत. 765 रुग्ण सक्रिय आहेत. यामध्ये देवगड 33, दोडामार्ग 46, कणकवली 221, कुडाळ 191, मालवण 54, सावंतवाडी 103, वैभववाडी 11, वेंगुर्ले 100, जिल्ह्याबाहेरील 13 जण आहेत. एकूण आठजण अतिदक्षता विभागात आहेत. पैकी सहा ऑक्‍सिजनवर तर दोघे व्हेन्टीलेटरवर आहेत. संपादन : विजय वेदपाठक

