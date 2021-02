कोल्हापुरात अंधाराचा फायदा घेत  लूटमारीचे प्रकार वाढले 

कोल्हापूर : दिसला एकटा की त्याला गाठून लुटण्याचे प्रकार सध्या शहर परिसरात सध्या डोके वर काढू लागलेत. अंधाराचा आणि निर्जनस्थळाचा फायदा घेत लुटारू हे कृत्य करू लागलेत. यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. लुटारूंच्या मुसक्‍या वेळीच आवळण्यासाठी गस्तीची मागणी जोर धरू लागली आहे. मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरात एकाच दिवशी दोघांना लुटण्याचे प्रकार घडले. पुण्यातून कोल्हापुरात आलेला कंपनी व्यवस्थापक रात्री पुन्हा पुण्याला जाण्यासाठी मध्यवर्ती बस स्थानकाकडे जात होता. त्याला या परिसरात चौघांनी दमदाटी करून त्याच्या हातातील सोन्याची अंगठी, चांदीचे कडे, मोबाईल, रोकडसह लॅपटॉप जबरदस्तीने काढून घेतला. त्यानंतर तासाभरात चंदगड येथील प्रवासी पुण्याकडे जाण्यासाठी मध्यवर्ती बस स्थानकाकडे जात होते. त्याला लुटारूने गाठून चाकूचा धाक दाखवून रोकड, मोबाईल हिसकावून नेला. पहाटे बस स्थानाकात बसची प्रतीक्षा करत असलेल्या प्रवाशाकडे एका तरुणाने पैसे मागितले; पण त्याने नकार दिला. याच रागातून तरुणाने व त्याच्या सोबत असणाऱ्या महिलेने लाथाबुक्‍क्‍यांनी व दगडाने मारहाण केली. पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची दखल घ्या, त्या रेकॉर्डवर आणा, असे आदेश सर्व पोलिस ठाण्यांना दिले. त्यानुसार किरकोळ मारामारी, चोरीपासूनचे सर्व प्रकार रेकॉर्डवर येऊ लागले आहेत. शहर परिसरात चेन स्नॅचिंगसारखे लूटमारीच्या प्रकारावर पोलिसांना यापूर्वी अंकुश घालण्यात यश मिळाले होते, पण काही दिवसांपासून हे प्रकार पुन्हा डोकेवर काढू लागलेत. दरम्यान, महिन्याभरापासून जिल्ह्यातील 11 पोलिस ठाण्यांतील डीबी पथके (गुन्हे शोध पथके) बरखास्त केली आहेत. डोके वर काढू पाहणाऱ्या लुटारूंच्या मुसक्‍या वेळीच आवळण्यासाठी डीबी पथकाची लवकर पुनर्रचना करावी. शहरातील हॉटस्पॉट काढून गस्त वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.



Web Title: In Kolhapur, taking advantage of the darkness, the types of looting increased