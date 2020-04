इराणहुन आलेल्या कोल्हापूरच्या महिलेचा जोधपूरमध्ये हृदयविकाराने मृत्यू....

कोल्हापूर - इराण मधून आलेल्या आणि राजस्थान मधील जोधपूर येथील एमडीएम हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या कोल्हापुरातील मुस्लिम महिलेचा हृदयविकाराने मृत्यू. शमसुन्निसा नसरुद्दीन मोमीन. वय 59. कदममवाडी अस मृत महिलेचे नाव आहे.मुंबई मधील ‘साद टुरिस्ट कंपनी’च्या माध्यमातून त्या इराकला जाणार होते. पण व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे इराणकडून इराककडे जाणारी विमान वाहतूक 24 फेब्रुवारीला बंद केली होती.यामध्ये कोल्हापुरातील 21 पर्यटकांचा सहभाग होता दरम्यान काही दिवसानंतर हे सर्व पर्यटक दिल्ली येथे आले होते. मात्र यामधील एका पर्यटकाला कोरोना झाल्यामुळे त्यांना जोधपूर येथे एमडीएम हॉस्पिटलमध्ये क्वारंनटाईन करण्यात आलं होतं. दरम्यान त्यांचा पार्थिव जोधपूर येथील एमडीएम हॉस्पिटलमध्ये ठेवण्यात आला असून लवकरच तो कोल्हापूरकडे पाठवला जाणार आहे.

