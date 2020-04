राजस्थानातील साधूंच्या मदतीला कोल्हापूरकर 

कोल्हापूर : "साधू संत येती घरा तोचि दिवाळी दसरा,' या संदेशात साधूंचे आगमन किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे सांगितले आहे. कोल्हापुरातही दरवर्षी अनेक साधू देव दर्शनाच्या निमित्ताने येतात. राजस्थानातील भनकपुरीतील साधूंचा एक जथ्था पंचगंगा नदी घाटाच्या गायकवाड पुतळ्याच्या परिसरातील महादेवाच्या मंदिरात मुक्काम ठोकतो. तीन महिने हा जथ्था येथे राहून माघारी परततो. कोरोनामुळे या जथ्थ्याचा मुक्काम वाढलाय आणि त्यांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी कोल्हापूरकर त्यांच्या मदतीला धावले आहेत. राजस्थानातील अल्वर जिल्ह्यातील भनकपुरी येथून 1980 पासून साधूंचा जथ्था कोल्हापुरात येतो. गायकवाड पुतळ्याच्या परिसरातील महादेव मंदिरात त्यांचा मुक्काम असतो. योगीराज आश्रमातून येणारे हे साधू कोल्हापुरातील देव-देवतांचे दर्शन घेतात. यातील योगेंद्र लोहिया महाराज यांचे चाळीस वर्षे कोल्हापूरशी नाते आहे. दिलीपदास, जगदीशदास, अर्जुनदास, दिलजीतदास व राणजितदास महाराज काही वर्षे कोल्हापुरात येत आहेत. यंदा हा जथ्था जानेवारीत कोल्हापुरात आला आहे. मार्चमध्ये तो परतणार होता. संचारबंदीमुळे महादेव मंदिराच्या परिसरात तो राहिला आहे. सुरवातीला संस्था-संघटनांनी त्यांना जेवणाची पाकिटे दिली. त्यानंतर मात्र साधुंनी शिधा देण्याचे आवाहन संस्था-संघटनांना केले. सुनील तौंदकर त्यांच्या संपर्कात असून, ते त्यांना शिधा पुरवण्याचे काम करत आहेत. लोकांची मदत होत असल्याने आम्हाला राहण्यात अडचण नाही. शासनाने दिलेल्या आदेशाचे आम्ही पालन करत आहोत. मंदिराच्या परिसरातून आम्ही कोठेही बाहेर जात नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लोकांनीही घराबाहेर पडू नये.

- दिलीपदास महाराज साधु महाराजांबरोबर माझे अनेक वर्षांचे संबंध आहेत. ते कोल्हापुरात आले की, मी त्यांच्याशी संवाद साधतो. संचारबंदीमुळे त्यांच्या भटकंतीला मर्यादा आली आहे. त्यांच्या जेवणाची सोय केली जात आहे.

- सुनील तौंदकर



