गावागावांसह कोल्हापूरकरांचे दातृत्व...   स्मशानभूमीला 18 दिवसात साडेपाच लाखांवर शेणी 

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या पंचगंगा स्मशानभूमीस अंत्यसंस्कारासाठी समाजातील विविध दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांकडून 18 दिवसात साडेपाच लाखांहून अधिक शेणी मिळाल्या आहेत. यापुढील काळातही शहर आणि जिल्हयातील दानशूर आणि संस्थांनी स्मशानभूमीस मोठया प्रमाणात शेणीदान करुन सामाजिक कार्यास सहभाग घ्यावा, असे आवाहन महापौर निलोफर आजरेकर व आयुक्त डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या शहरी व ग्रामीण लोकावरही पंचगंगा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतात. मयत व्यक्तींची वाढलेली संख्या विचारात घेता नियोजनापेक्षा जास्त मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ स्मशानभूमीवर आली आहे. अंत्यसंस्कारासाठी मोठया प्रमाणावर शेणींची आवश्‍यकता भासत आहे. त्यामुळे महापौर व आयुक्तांनी पंचगंगा स्मशानभूमीसाठी समाजातील दानशूरांनी शेणीदान कराव्यात, असे आवाहन केले होते. या आवाहानास गावे, दानशूर व्यक्ति आणि संस्थांनी उर्त्स्फुत प्रतिसाद दिला भविष्यात अंत्यसंस्कारासाठी अधिकाअधिक शेणींची आवश्‍यकता असून दानशुरांनी शेणी दान कराव्यात, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. विविध सेवाभावी संस्था, संघटना, तरुण मंडळे, तालीम मंडळे, गणेश मंडळे, क्रिडा व सांस्कृतिक मंडळे, ग्रामपंचायती, दुध संस्था, हायस्कूल, माहिला बचतगट, रोटरी क्‍लब, पत संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट, विविध फौंडेशन आणि प्रतिष्ठान तसेच व्यापारी, उद्योजक, राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी मोठया प्रमाणात शेणीदान करुन लोकसहभागाचा वाटा उचलला आहे.

शेणीदान बरोबरच पंचगंगा स्मशानभूमीस समाजातील दानशूरांकडून स्प्रे पंप, रक्षा भरण्यासाठी सुंपल्या, टप तसेच मास्क, सॅनिटाईजर, हॅण्डग्लोज अधिक वस्तूही दान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल महापौर आजरेकर व आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांनी सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहे.

Web Title: Kolhapurkar's philanthropy with villages ... In 18 days, the cemetery will be flooded with over five and a half lakhs