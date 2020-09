रंकाळा टॉवरला मिळणार गत वैभव, संवर्धनास सुरवात

फुलेवाडी ः ऐतिहासिक रंकाळा तलावाचे वैभव टॉवर व नक्षीदार भिंत आहे. या टॉवरच्या संवर्धन कामास सुरवात झाली आहे. सध्या नक्षीदार भिंतीच्या दोन्ही बाजूला अर्ध वळणदार आकाराच्या दगडी पायऱ्या आहेत.या पायऱ्यांवरुन रंकाळा चौपाटी वर जाता येते. या पायऱ्यांच्या कामास सुरुवात झाली आहे.

कुशल कारागिरांनी टॉवर व भिंतीचे काम काळ्या दगडात नाजूक, प्रमाणबद्ध व कोरीव केले आहे. डोळ्याचे पारणे फिटेल, अशा आखीव-रेखीव, नेत्रदीपक कलाकुसरीने चार मजली टॉवर व नक्षीदार भिंत उभारली आहे. रंकाळा टॉवर व नक्षीदार भिंत हा दगडी कलाकुसरीचा नजराना कोल्हापूरचा अमूल्य ठेवा आहे.

रंकाळा तलाव राजघाटाच्या समोर, कोल्हापूर गगनबावडा या मुख्य मार्गाला लागून चौकातच चार मजली अष्टकोनी टॉवर उभारण्यात आला आहे. टॉवरचा तळमजला हा जमिनीखाली आहे. तळमजल्यात धुण्याच्या चाव्यांना पाणीपुरवठा करणारा व्हॉल्व आहे. टॉवरचा पहिला मजला बीडाच्या जाळ्यांनी बंदिस्त असून तो मार्गाला समांतर आहे.

दुसरा मजला चौपाटीला समांतर असून इथूनच टॉवरमध्ये प्रवेश करता येतो. नक्षीदार आठ दगडी कमानीनी हा मजला सुशोभित केला आहे.

टॉवरच्या तिसरा मजला आठ खुल्या नाजूक दगडी कोरीव खांबावर उभा आहे. टॉवरचे तिसऱ्या मजल्यावर गोल घुमट आहे.

तळमजला सोडून पहिल्या मजल्यापासून घुमटापर्यंत टॉवरची उंची 15.72 मीटर(51.6फूट)आहे.

टॉवरच्या दोन्ही बाजूला नक्षीदार दगडी भिंत बांधण्यात आली आहे. भिंतीची लांबी 64.65 मीटर तर उंची 4.85 मीटर आहे. नाजूक, कोरीव कलाकुसर असलेल्या या भिंतीच्या मधोमध टॉवर आहे. रंकाळा टॉवर व नक्षीदार भिंत हा कलात्मक, प्रमाणबद्ध कलाकुसरीच्या दगडी वास्तुकलेचा एक उत्तम नमुना आहे. रंकाळा टॉवर व येथील मुख्य प्रवेशद्वार जसे होते. अगदी हुबेहूब त्या पद्धतीने ते करण्याचा प्रयत्न आहे. मूळ कामाला धक्का न लावता कोणतेही बांधकाम, कॉंक्रिटीकरण न करता ऐतिहासिक हेरिटेज वास्तू मजबूत करण्याचा हेतू राहील.

- सुरत जाधव - आर्किटेक्‍ट, सुरत अंजली असोसिएट्‌स -संपादन - यशवंत केसरकर

Web Title: The last glory of Rankala Tower, the beginning of conservation