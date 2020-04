किमान झालेले पेपर तरी तपासा 

कोल्हापूर : दहावीच्या परीक्षेचे किमान झालेले पेपर तरी वेळेत तपासले जावेत, यासाठी कोल्हापूर विभागीय मंडळाने कोल्हापूरसह, सांगली तसेच सातारा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे धाव घेतली आहे. परीक्षक आणि नियामक यांना ई-पास देऊन त्यांना पेपर पोहचविण्यासाठी मदत करावी, असे पत्र मंडळाने सातारा पोलिस अधीक्षकांना दिले आहेत. कोल्हापूर तसेच सांगली पोलिस अधीक्षकांना त्यासंबंधीचे पत्र दिले जाणार आहे. लॉकडाउनमुळे राज्यभरात दहावीचे पेपर तपासणीचे काम अडचणीत आले आहे. मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात जे पेपर झाले ते अद्यापही तपासण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. पोस्टल सेवा बंद असल्याने इतिहास नागरिकशास्त्राच्या उत्तरपत्रिका अद्याप परीक्षकापर्यंत पोहचू शकलेल्या नाहीत. पेपर तपासणीस होत असलेला विलंब, निकालाची अनिश्‍चितता यामुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. तिन्ही जिल्ह्यात सुमारे एक लाख 28 हजार इतक्‍या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव मार्चमध्ये वाढत गेला, तसे परीक्षेचे पेपर पूर्ण होतात की नाही, याची चिंता लागून राहिली होती. भूगोलाचा पेपरही अखेर रद्द झाला.

परीक्षकांना राज्य मंडळाने शाळेऐवजी घरीच पेपर तपासण्याची मुभा दिली आहे. संचारबंदीमुळे पोलिसांचा जागोजागी बंदोबस्त आहे. तपासलेले पेपर नियामकांपर्यंत पोहचावयचे म्हटले तरी परीक्षकांना घराबाहेर पडता येत नाही, अशी स्थिती आहे. किमान तपासलेले पेपर नियमकांकडे जावेत. त्यांच्याकडून गुणांकन होऊन पुढील प्रक्रिया सुरू व्हावी, यासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, कोल्हापूर विभागीय मंडळाने पोलिस अधीक्षकांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. सातारा पोलिस अधीक्षकांनी ई पास देण्याचे दाखविल्याचे विभागीय सचिव सुरेश आवारी यांनी "सकाळ'ला सांगितले. साताऱ्यात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत चालल्याने तेथेही ई-पासची संकल्पना सत्यात उतरते की नाही याबाबत साशंकता आहे. विभागीय मंडळाची ऑर्डर आणि संबंधित परीक्षकांचे ओळखपत्र या दोन पुराव्याआधारे परवानगी देण्याची विनंती केली जाणार आहे. अडचणीची परिस्थिती...

राज्यातील नऊ विभागीय मंडळामार्फत परीक्षा झाली. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे ही शहरे रेडझोनमध्ये असल्याने तेथील पेपर तपासण्याच्या कामावर परिणाम झाला आहे. दहावीचा निकाल एकाचवेळी नऊ मंडळांना जाहीर करावा लागतो. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पहिल्यांदाच अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.



