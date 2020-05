पन्हाळ्यावर बिबट्या नर-मादी 

पन्हाळा : आज सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान येथील तीन दरवाजा शेजारील नरसोबा खिंडीखाली एका पूर्ण वाढ झालेल्या बिबट्याच्या नर आणि मादीचे लोकांना दर्शन झाले. तीन दरवाजाच्या खालील बाजूच्या दगडी घळीतून ही जोडी बाहेर पडली. त्यानंतर अवध्या काही अवधीत नर खाली कुरणाच्या दिशेने निघून गेला तर मादी बराच वेळ तिथेच थांबली आणि नंतर दगडी घळीत दिसेनाशी झाली. पन्हाळा तटबंदीखाली बऱ्याच दिवसापासून बिबटयाची चाहूल लागत आहे. पावनगडच्या खाली काही वेळेस मादी आणि तिचे पिल्लू तर पुसाटीखाली नर बिबटयाचे परिसरातील लोकांना दर्शन होत होते. आज सायंकाळी माजी पोलिस पाटील भिमराव काशिद, संजय भालेकर आणि महेश जगदाळे हे तीन दरवाजा शेजारील नरसोबा खिंडीवरील तटबंदीवर बसले असता त्यांना खाली पायवाटेवरून बिबटया येताना दिसला, त्यांच्या पाठोपाठ दुसरा बिबटया आला. ग्रामस्थांनी छायाचित्रकार धीरज कुराडे यांना मोबाईल करून बोलावून घेतले आणि छायाचित्रे घेतली. बिबटयाच्या जोडीमुळे पन्हाळा परिसरातील जंगलाला जाग आली आहे. या परिसरात बिबटयासह गव्यांचे दररोज दर्शन लोकांना होऊ लागले आहे.

Web Title: Leopard male and female on the shack