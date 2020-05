कोगनोळी - कुरली ता.निपाणी येथील उसाच्या शेतामध्ये शुक्रवार ता. २२ रोजी बिबट्याचे दर्शन झाल्याने नागरिकात भितीचे वातावरण पसरले आहे.

रामदास कमठे (कुरली) व भास्कर माने (आप्पाचीवाडी) हे शेतात गेले असता त्यांना उसाच्या शेतामध्ये बिबट्या फिरत असल्याचे निदर्शनास आले.ही बातमी वाऱ्यासारखी गावांमध्ये पसरल्याने आप्पाचीवाडी व कुर्ली येथे भीतीचे वातावरण पसरले.ग्रामपंचायत अध्यक्ष अमर शिंत्रे व इतर युवक शेतकरी या बिबट्याचा शोध घेत आहे घेत आहेत.

