कोणतीही आपत्ती येऊ दे, आम्ही खंबीर...! 

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन महापुराच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी तयार झाले आहे. ग्रामीण भागातील आपत्तीकाळात केवळ अर्ध्या तासात तर शहरात पंधरा मिनिटांत मदत पोहचण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात महापुराच्या काळात कोणत्याही तालुक्‍यात आपत्ती निर्माण झाल्यास केवळ अर्ध्यातासांत तर शहरातील आपत्तीवेळी पंधरा मिनिटांत मदत देण्याचे नियोजन आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने केले आहे. गतवर्षी पेक्षा यावर्षी अधिक प्रमाणात बोटी आणि लाईफ जॅकेटची व्यवस्था केली आहे. तसेच प्रत्येक ठिकाणी स्वयंसेवकांची फौजही तयार आहे. त्यामुळे संकट किती ही मोठे असले तरीही आम्ही खंबीर असल्याची भूमिका आता आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून घेतली जात आहे. शहरारातील आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम अग्नीशमन दलाकडून होणार आहे. तर प्रत्येक तालुक्‍यातील आपत्ती व्यवस्थापन त्या त्या तालुक्‍यातून नियंत्रीत होणार आहे. त्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात असणार आहे. जिल्ह्यात कोणतीही घटना घडल्यास त्याची नोंद तातडीने आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात होणार आहे. तेथून पुढील नियोजन केले जाणार आहे. यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचा सर्व डाटा तयार करण्यात आला आहे. कोठे कोणते साहित्य आहे. कोणत्या ठिकाणी कोण स्वयंसेवक आहे. याचीही अपडेट माहिती कक्षात उपलब्ध आहे. सध्या 24 तास हा कक्ष सुरू आहे. एसएमएस सुविधेसह आरोग्य, वीज, पाटबंधारे, बांधकाम, महसूल अशा सर्वच पातळीवर येथे नियोजन झाले आहे. आकडे बोलतात...

गतवर्षी बोटींची संख्या 17 यावर्षी 55

गतवर्षी लाईफ जॅकेट 200 यावर्षी 550

गतवर्षी सेफ्टी रिंग 110 यावर्षी 310

गतवर्षी स्वयंसेवक 600 यावर्षी 800 जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापना मध्ये यंत्रसामुग्रीसह स्वयंसेवकांची फौज तयार केली आहे. तातडीने काय उपाय योजना करण्यात येतील याचे नियोजन केले आहे. ग्रामीण भागातील आपत्ती मध्ये अर्ध्यातासांत तर शहरीभागात पंधरा मिनिटांत मदत देण्याची आमची तयारी आहे. गतवर्षी पेक्षा यावर्षी साधनसामुग्री अधिक असल्यामुळे त्याचाही फायदा होईल.

- प्रसाद संकपाळ, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी



