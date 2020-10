"सारथी'च्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊ ः मुश्रीफ

कोल्हापूर : सारथी संस्थेच्या मागण्यांविषयी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर लवकरच बैठक घेऊ, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे दिली. सकल मराठा समाजातर्फे "सारथी'ला स्वायत्तता दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.

नऊ महिन्यांत "सारथी'चे कामकाज ठप्प असून, ते पूर्ववत सुरू करावे, "सारथी'ची स्वायतत्ता द्यावी, या व इतर मागण्यांसाठी आंदोलने करण्यात आली. श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या व्यापक बैठकीत पुणे येथे लाल महालावर आंदोलन जाहीर केले होते. त्याची दखल घेऊन शासनाने "सारथी'ला स्वायतत्ता देण्याचा आदेश दिल्याबद्दल मुश्रीफ यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले. "सारथी'सह मराठा आरक्षण सोडवणुकीच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत, याविषयी चर्चा झाली.

या वेळी मुश्रीफ यांनी "सारथी'बाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. या वेळी सकल मराठा समाजाचे वसंतराव मुळीक, इंद्रजित सावंत, दिलीप देसाई, ऍड. गुलाबराव घोरपडे, संदीप देसाई, प्रताप ऊर्फ भय्या माने, प्रकाश गाडेकर, शाहीर दिलीप सावंत, मयूर पाटील, अवधूत पाटील उपस्थित होते.

