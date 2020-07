नृसिंहवाडीत "कृष्णे'ची पातळी 2 दिवसात वाढली 10 फुटाने

नृसिंहवाडी : राधानगरी, कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रासह तालुक्‍यात गेल्या तीन ते चार दिवसात कमी-अधिक प्रमाणात पडणाऱ्या पावसामुळे दत्त मंदिरासमोरील कृष्णा नदी पात्रात दहा फुटाने पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. दत्त मंदिरासमोर असणाऱ्या पोर्चला पाणी येऊन लागले असून त्यानिमित्ताने महापूरांच्या आठवणी पुन्हा ताज्या होत आहेत. पंचगंगेच्या नदी पातळी बरोबर कृष्णा नदी पातळीही दोन दिवसांमध्ये दहा फूट पाणी वाढल्याने पुराचे पाणी पात्राबाहेर पडत आहे. नृसिंहवाडी, औरवाड व गौरवाड, कुरूंदवाड येथील गवताळी पट्टा पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न समोर आला आहे. पाणी पातळीत वाढ झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपली शेती पंप सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्यासाठी त्यांची धांदल उडत आहे. सध्या दत्त मंदिर गेल्या एकशे दहा दिवसापासून बंद असल्यामुळे मंदिर परिसरातही शुकशुकाट असून संपूर्ण परिसरात नीरव शांतता पाहायला मिळते. दरम्यान, कोयना धरण 39.45 टक्के भरले असून परिसरात 75 मिलि मीटर इतका पाऊस झाला आहे. तसेच अंकली पुलावरून 24 हजार 125 क्‍यूसेक तर कुरुंदवाड येथून 46 हजार 750 क्‍यूसेक विसर्ग होत आहे. अलमट्टी धरण 63 टक्के भरले...

आज अलमट्टी धरण 63.62 टक्के भरले असून पाणीसाठा 82.53 टीएमसी आहे. या धरणात 49 हजार 636 क्‍यूसेक इतकी आवक होत असून या धरणातून 10 हजार 105 क्‍यूसेक विसर्ग होत आहे. मागील वर्षी या तारखेस या धरणात 46.45 टीएमसी पाणीसाठा होता. दृष्टिक्षेप

- दत्त मंदिरासमोरील कृष्णा पात्रात 10 फुटाने पातळीत वाढ

- मंदिरासमोरच्या पोर्चपर्यंत आले पाणी

- औरवाड, गौरवाड, कुरूंदवाड येथील गवताळी पट्टा पाण्याखाली

- शेतकऱ्यांची शेती पंप काढून सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी धावपळ (संपादन : प्रफुल्ल सुतार)

