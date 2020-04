मोटारसायकल, मोबाईल चोरीला "ब्रेक'

कोल्हापूर : साहेब, माझी चौकात उभी केलेली मोटारसायकल चोरीला गेली, माझा खिशातील मोबाईल चोरट्याने मारला... रोज किमान चार ते पाच अशा तक्रारी पोलिस ठाण्यात हमखास येत होत्या. मात्र, संचारबंदीनंतर प्रत्येक व्यक्ती घरातच अडकून राहिल्याने मोटारसायकल व मोबाईल चोरीच्या प्रमाणात पहिल्यांदाच घट झाल्याचे चित्र आहे. मध्यवर्ती बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, दाभोळकर कॉर्नर, लक्ष्मीपुरी, राजारामपुरी, रंकाळा परिसर असो वा उपनगराच्या भागात उभी केलेली मोटारसायकल कधी चोरीला जाईल, याचा नियम नाही. बनावट चावीने अगर लॉक तोडून मोटारसायकल चोरट्यांनी गेल्या दोन-चार वर्षांत धडाका सुरू केला होता. जिल्ह्यात रोज सुमारे दहा मोटारसायकल चोरीचे प्रकार घडत होते. त्याचबरोबर भाजी मार्केट, यात्रा, जत्रा यांसारख्या गर्दीच्या ठिकाणी, बसमधून प्रवास करताना नागरिकांच्या खिशातील किमती मोबाईल चोरट्यांकडून हातोहात लंपास करण्याचे प्रकार नित्याचेच होते. त्यात उघड्या दरवाज्यातून अगर फिरायला गेलेल्यांच्या हातातील मोबाईल मोटारसायकलस्वार हिसकावून नेण्याचे नवे प्रकारही पुढे येत होते. रोज प्रत्येक पोलिस ठाण्यात मोटारसायकल अगर मोबाईल चोरीच्या तक्रारी घेऊन नागरिक यायचे, त्यांना आज पाच चोरींची नोंद झाली आहे, उद्या सकाळी लवकर या, असे पोलिसांतर्फे सांगितले जायचे. जिल्ह्यात गेल्या 15 दिवसांत अशा पद्धतीची एकही तक्रार पोलिस ठाण्यात दाखल झालेली नसल्याचे चित्र पहिल्यांदाच पाहावयास मिळत आहे.



