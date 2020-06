लूक बदलतोय, डिझायनर मास्क .... 

इचलकरंजी : कोरोनामुळे माणसाचा सोबती बनलेल्या मास्कने बाजारपेठेला नवी झळाळी आणली आहे. मास्कच्या नव्या व्हरायटी उपलब्ध होत असताना हुबेहुब मानवी चेहऱ्याला मिळते जुळते असणाऱ्या मास्कने सर्वांनाच भुरळ घातली आहे. फॅशनेबल मास्कबरोबर फेस मास्कलाही मागणी वाढत आहे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्क, सॅनिटायझर्स यांना महत्व वाढले. दैनंदिन कामे, विविध ठिकाणचा वावर मास्क विना करणे मुश्‍किल झाले आहे. सुरवातीला साध्या मास्कची चलती होती पण ग्राहकांची आवड व बदलता ट्रेंड लक्षात घेऊन नाविन्यपूर्ण मास्क बाजारात उपलब्ध आहेत. साध्या हात रूमालापासूनचे अनेक कल्पकतापूर्वक मास्कचे दर्शन बाजारपेठेत दिसत आहे. विविध कापडापासून उत्तम दर्जाचे मास्क बाजारात आहेत. अनेक बड्या कंपन्यांनी नाविन्यपूर्ण डिझायनर मास्क बाजारात आणले आहेत. कापड उद्योगात गुंतवणूक करणारे अनेक कंपन्या आता मास्क उत्पादनात पुढे आल्या आहेत. शहरातील कापड दुकानातही मास्क विक्रीस ठेवताना दिसत आहेत. शहरातील प्रमुख मार्गावर स्टॉल अथवा गल्लोगल्ली मास्क विक्री करणाऱ्या फिरस्त्यांची संख्याही वाढली आहे. लहान मुले, तरूणाई यांच्या आवडीनुसार मास्कचे उत्पादन कंपन्या करत आहेत. या कंपन्यांनी मानवी जीवनशैलीचा बदलता ट्रेंड जाणून घेतल्याने बाजारात विविधरंगी व आकर्षक मास्कला ग्राहकातून मागणी वाढली आहे. रोजीरोटीला मास्क विक्रीने तारले

लॉकडाऊनमध्ये रोजगार हिरावल्याने अनेकांनी मास्क विक्रीत बस्तान बसवले. नाविन्याचा शोध घेत आकर्षक मास्क बाजारात आणले. मास्क गरज बनल्याने खरेदीलाही ग्राहकांचा उत्साह आहे. आठवडी बाजारातील व फिरस्ते विक्रेत्यांचा दुरावलेला रोजगार मास्क विक्रीने शाबूत राहिला. अगदी 5 रूपयापासून 500 रूपयापर्यंत हे मास्क विक्रीस आहेत. मास्कचा वापर गरज बनल्याने मागणीनुसार नाविन्यपूर्ण मास्क बाजारात उपलब्ध आहेत. इचलकरंजी शहरासह अहमदाबाद येथून मोठ्या प्रमाणात मास्क तयार होत आहेत. येत्या काळात मानवाला अनुरूप असे मास्क बाजारात येतील.

- चंद्रकांत गजगेश्‍वर, विक्रेते दृष्टिक्षेप

- मानवी चेहऱ्याला मिळते जुळते लूक

- फेस मास्कलाही वाढती मागणी

- कापडापासून उत्तम दर्जाच्या मास्कची चलती

- 500 रूपयांपर्यंत किंमती

