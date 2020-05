बघा यांचं धाडस ः महिला पोलिसपाटलालाच मारहाण 

आपटी (कोल्हापूर) ः सातार्डे (ता. पन्हाळा) येथील महिला पोलिसपाटील अनिता अशोक पाटील यांच्यासह अन्य दोघांना काठी, कुऱ्हाडीने मारहाण झाल्याची घटना घडली. याबाबत पोलिसपाटलांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वैभव राजाराम नाळे, सतीश संभाजी नाळे, शामराव दाजी नाळे, विक्रम दगडू नाळे, सचिन संभाजी नाळे, अरुण दाजी नाळे (सातार्डे) यांच्यावर पन्हाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसपाटील अनिता पाटील या विक्रम नाळे यास गावातील दगडू पांडुरंग पोवार यांच्या मृत्यू प्रकरणी चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलवल्याचे सांगण्यासाठी त्याच्या घराजवळ गेल्या होत्या. अनिता या संशयित विक्रम नाळे यास

पोलिस ठाण्यात बोलविले आहे, असे सांगत असताना विक्रम नाळे, सतीश नाळे यांनी अनिता यांना "तुम्ही आम्हाला कोण सांगणार, आमचे आम्ही पाहून घेतो,' असे म्हणून शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली. त्यानंतर अनिता घरी परत आल्या. जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश असताना संशयित आरोपी हातात काठ्या, कुऱ्हाड घेऊन जमाव करून अनिता यांच्या घरासमोर आले. त्यांनी अनिता पाटील, अशोक पाटील, अशोक नाईक यांना मारहाण केली. हल्ल्यात अशोक नाईक गंभीर जखमी झाले. याबाबत पन्हाळा पोलिसांत अनिता पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार सरकारी कामात अडथळा व कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद सुर्वे तपास करीत आहेत.

Web Title: Look at his courage: beating the female police officer